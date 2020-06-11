Зіркове подружжя створило родину лише рік тому, проте за цей час вже встигло обзавестися сімейними традиціями. Потап зізнався, що вони з Настею Каменських часто приймають гостей у своєму приватному будинку за містом, а час проводять по-особливому.

Нещодавно, 23 травня, талановите подружжя відсвяткувало першу річницю весілля. Попри те, що шлюб Потап та Каменських зав'язали лише рік тому, чоловік неодноразово наголошував, що вони давно живуть як сім'я. В інтерв'ю виданню "Фокус" репер розкрив традиції, які вже встигли утворитися в їхньому союзі.

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Відомо, що пара замість шумної столиці обрала для життя приватний будинок за містом. У розкішному домі з великою прибудинковою територією вони часто приймають гостей. До них навідуються друзі та родичі, яких зіркове подружжя радо вітає. Вони влаштовують посиденьки біля каміна з келихом вина. За розваги у їхньому сімейному гніздечку – українські пісні та обмін останніми новинами.

Варто зазначити, що пара має сімейні традиції й для відпочинку. Потап та Настя Каменських обожнюють подорожувати Америкою та Мексикою, в якій вони зазвичай зупиняються на острові Юкатан на узбережжі Карибського моря. Проте через пандемію пара цьогоріч насолоджувалася хіба Києвом.

Потап не приховує, що час вдома йде їм лише на користь, адже вони щасливо проводять разом дні й вкотре переконуються у своєму коханні: "Я зрозумів, що поруч зі мною людина, з якою мені добре, яка робить мене щасливим кожну хвилину".