Потап розповів, як Остапчук образив Дана Балана і Тіну Кароль на "Голосі країни": відео

Український репер та продюсер Потап продовжує ділитися подробицями шоу "Голос країни". Він розповів про сюжет, який вирізали з ефіру. Знаменитість каже, що шоумен Володимир Остапчук під час своїх жартів, образив Дана Балана і Тіну Кароль.

На карантині Потап разом із ексучасником гурту "Время и Стекло" Позитивом запустив шоу, яке транслюють на ютубі. Воно має назву 2POPODCAST. У кожному із випусків до виконавців долучається ще одна зірка шоу-бізнесу і вони розмовляють на різноманітні теми. Гостем крайнього ефіру став комік Ігор Ласточкін і в розмові з ним Потап розсекретив деякі подробиці сліпих прослуховувань "Голосу країни-10".

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Цього року участь у вокальному проєкті приймав Володимир Остапчук. Оскільки шоумен захоплюється стендапом, то вирішив влаштувати прожарку для зіркових тренерів. Проте не всім сподобалися жарти Остапчука.

"У гумор полізли всі. Остапчук зробив прожарку на "Голосі". Він вийшов на сцену, а я сидів у кріслі. Володимиру здається, що він класно жартує і впевнено це робить. Це смішно. Ми поважаємо Остапчука, бо він намагається пожартувати. На нього образилися тоді всі, окрім Насті і Потапа. Цей момент вирізали з ефіру", – поділився продюсер.

За що Дан Балан і Тіна Кароль образилися на Володимира Остапчука

За словами Потапа, Володимир сказав про Дана, що це єдиний гастербайтер, який поїхав заробляти гроші в Україну, а не в Італію. Після цього артист образився на нього: "Ти вважаєш, що цей жарт якось тебе характеризує?". Репер розповів, що Балан мав довгу промову. Так само Остапчук сказав щось в сторону Тіни Кароль, яка також образилася, проте нічого не відповіла.

Окрім цього Остапчук пожартував і про Монатіка, проте Потапу вдалося знайти потрібні слова, щоб виконавець не образився на ведучого.

Дивіться розповідь Потапа у шоу 2POPODCAST: відео