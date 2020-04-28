Потап двозначно прокоментував фінал "Голосу країни-10"

Український репер Потап, який зі своєю дружиною Настею Каменських був тренером "Голосу країни-10", прокоментував фінал проєкту. Однак зробив він це дуже двозначно, порадивши серіал про чесні протистояння.

Як відомо, 26 квітня в Україні відбувся останній випуск розважального шоу "Голос країни-10". За результатами голосування глядачів, перемогу здобув підопічний Тіни Кароль – Роман Сасанчин. Саме за нього віддали найбільшу кількість голосів.

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Вже наступного дня на інстаграм-сторінці Потапа з'явився допис, який його прихильники розцінили, як коментар щодо результатів фіналу шоу. Артист порадив переглянути документальний серіал про баскетболістів "Останній танець". За його словами, саме там можна побачити чесну боротьбу.

"Поки в Україні телевізійні вокальні шоу, незважаючи на свою бездоганну і новаторську технічну підготовку, все-таки перетворилися в "Катрусин кінозал", дуже круто і мотиваційно виглядає фільм про легенд спорту і чесні протистояння на паркеті NBA "Останній танець". Рекомендую всім любителям сильних особистостей подивитися, як гартувалися легенди", – написав він.

У фінальному протистоянні команду Потапа і Насті Каменських представляв вокаліст із Казахстану Єрлан Баібазаров. Він мав шалену підтримку глядачів та кожного ефіру дивував зіркових тренерів "Голосу країни-10" ефектними перформансами.

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