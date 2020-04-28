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Потап двозначно прокоментував фінал "Голосу країни-10"

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Настя Каменських з Потапом на "Голосі країни-10"
Настя Каменських з Потапом на "Голосі країни-10" / Instagram / @kamenskux

Український репер Потап, який зі своєю дружиною Настею Каменських був тренером "Голосу країни-10", прокоментував фінал проєкту. Однак зробив він це дуже двозначно, порадивши серіал про чесні протистояння.

Як відомо, 26 квітня в Україні відбувся останній випуск розважального шоу "Голос країни-10". За результатами голосування глядачів, перемогу здобув підопічний Тіни Кароль – Роман Сасанчин. Саме за нього віддали найбільшу кількість голосів. 

Цікаво: Як Роман Сасанчин йшов до перемоги на "Голосі країни-10": всі виступи тріумфатора шоу

Вже наступного дня на інстаграм-сторінці Потапа з'явився допис, який його прихильники розцінили, як коментар щодо результатів фіналу шоу. Артист порадив переглянути документальний серіал про баскетболістів "Останній танець". За його словами, саме там можна побачити чесну боротьбу.

"Поки в Україні телевізійні вокальні шоу, незважаючи на свою бездоганну і новаторську технічну підготовку, все-таки перетворилися в "Катрусин кінозал", дуже круто і мотиваційно виглядає фільм про легенд спорту і чесні протистояння на паркеті NBA "Останній танець". Рекомендую всім любителям сильних особистостей подивитися, як гартувалися легенди", – написав він. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

У фінальному протистоянні команду Потапа і Насті Каменських представляв вокаліст із Казахстану Єрлан Баібазаров. Він мав шалену підтримку глядачів та кожного ефіру дивував зіркових тренерів "Голосу країни-10" ефектними перформансами. 

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Дивіться останній виступ Єрлана Баібазарова на "Голосі країни-10": відео 

 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Новини LifeStyle Потап LifeStyle
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