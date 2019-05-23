Співпраця Потапа та Насті довжиною понад десять років, спільні злети і падіння, вершина успіху, розпад гурту і роман, про який ходило чимало чуток. Однак лише зараз Потап і Каменських офіційно підтвердили свої відносини і неабияк, а одразу приголомшливою заявою – вони одружуються! LifeStyle 24 підготував для вас історію кохання знаменитої пари, вона заслуговує на вашу увагу.

Попри те, що кар'єрний і життєвий шляхи двох артистів були доволі складними, їм вдалося досягти гармонії і пронести теплі почуття крізь роки і перешкоди. Після розлучення Потапа з колишньою дружиною, довгого очікування Насті Каменських, радикальних рішень про сольну кар'єру і довготривалого приховування особистого життя зірки все-таки наважилися розповісти світові про свої стосунки і повідомити про одруження.

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Історія кохання Потапа і Насті Каменських

Олексій Потапенко і Настя Каменських познайомилися ще на початку шляху до великої популярності. Як розповів Потап в одному зі своїх інтерв'ю, їхня зустріч зі співачкою була випадковою. У 2006 році Потап натхненно створював пісні і шукав співачку для нового хіта, яка б могла заспівати з ним у дуеті.

Їхній спільний знайомий Руслан Міжнинський представив Настю Каменських як талановиту молоду виконавицю, яку він не міг "розкрутити". Однак, як стверджував Потап, при першій зустрічі Настя йому зовсім не сподобалася і він продовжував пошуки співачки, яка б відповідала його критеріям. Але пізніше продюсер все-таки наважився записати трек з 19-річною співачкою. Дебютний трек дуету "Без любви" (2006) став справжнім хітом і їх почали запрошувати на заходи лише двох. Так і народився їхній гурт.

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"Потап і Настя" на початку кар'єри / Instagram / @realpotap

Попри те, що з 1999 року Потап був одружений зі свою колегою по роботі та українською бізнесвумен Іриною Горовою, чутки про його роман з підопічною Настею Каменських час від часу з'являлися у пресі. Особливо багато шуму здійняло його розлучення у 2014 році. Хоч подружжя мало намір не розголошувати про своє розставання, про розпад продюсерьського подружжя все одно говорили чи не всі їхні шанувальники.

Дует "Потап і Настя" став дуже популярним, після чого учасники гурту неодноразово зізнавалися, що їм складно працювати разом. Вони двоє – творчі люди, через що дуже імпульсивні та емоційні, однак згодом їм вдалося дійти згоди і працювати пліч-о-пліч ще довгих 10 років.

Однак, як кожному творчому проекту, і їм знадобилася пауза у роботі. У 2017 році артисти повідомили про те, що деякий час мають намір попрацювати окремо, аби правильно розставити пріоритети, набратися сил і натхнення і повернутися повними ентузіазму.

Ми випускали пісні, які ставали хітами. А наші стосунки ставали все гіршими і гіршими. Це такий парадокс. Перші три роки чим більше ми сварилися, тим популярнішими ставали,

– розповів якось Потап.



Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Одразу після розпаду гурту Настя Каменських активно почала працювати над сольною кар'єрою і створила чимало успішних проектів під псевдонімом NK. Потап також продовжував займатися продюсерською діяльністю, а також взяв участь у зйомках фільм "Скажене весілля". Попри те, що кожен з них пішов своєю дорогою, вони продовжували публікувати спільні світлини, відпочивати і присвячувати один одному інтригуючи дописи у соціальних мережах.



Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

У 2013 році на курорті на Кубі помітили пару, яка була підозріло схожою до Потапа і Насті Каменських. Однак зірки заперечили інформацію про спільний відпочинок. Після цього чутки про їхній роман не припиняли з'являтися у мережі, а також прихильники помітили, що на сторінках знаменитостей з'являлися світлини з одних і тих самих місць відпочинку, а під час інтерв'ю Настю Каменських все частіше запитували про її особисте життя. Співачка почала натякати на відносини з чоловіком близько трьох років тому, однак конкретних імен не називала, наголошуючи, що вони прихильниця вислову "щастя любить тишу".

У березні 2019 року Настя Каменських дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, у якому розповіла, чому на той момент приховувала свої стосунки.

Я не готова. Не готова до всього, що ти раніше перерахувала (до резонансу, до обговорень, до хвилі негативу, – LifeStyle 24). Я так довго не розповідала, приховувала свої стосунки, що, мені здається, мені і так приписують усіх, кого не лінь. А мені подобається мучити своїх фанатів,

– жартівливо прокоментувала свої таємні стосунки співачка.

Наприкінці квітня 2019 року Настя Каменських представила новий кліп на пісню "Обіцяю". У відеоролику співачка постала у різних образах, один із яких був весільним. Шанувальники запідозрили, що це натяк на швидше заміжжя їхнього кумира, але співачка до останнього моменту не оприлюднювала ім'я і дату весілля.

У день народження виконавиці, 4 травня, Олексій Потапенко опублікував її світлину і зворушливе привітання у формі вірша на своїй сторінці в Instagram. Що цікаво, в кінці допису продюсер додав емоджі ведмедя і діаманта, що не змогли пропустити їхній шанувальники. Адже кілька днів після того мереж підірвав знімок ймовірного запрошення на весілля зірок, де було написано таку фразу: "Нарешті добрий ведмідь отримає свій безцінний камінь".



Потап привітав Настю Каменських з днем народження / Скріншот



Ймовірні запрошення на весілля Потапа і Насті Каменських / Страна.ua

Про одруження Потапа і Насті Каменських стало відомо вранці 23 травня. Продюсер опублікував новий відеоролик на своєму YouTube-каналі, у якому зізнався в коханні своїй екс-колезі і розповів, чому вони приховували свої відносини. Як відомо, весільна церемонія відбудеться у ресторані за Києвом і на нього запрошено чимало зіркових друзів.

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