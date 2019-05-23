Потап і Настя Каменських одружуються: як виглядає ресторан, де відбудеться весілля

Відомі українські музиканти Потап і Настя Каменських офіційно підтвердили чутки про свій роман. 23 травня неподалік від Києва відбудеться грандіозне весілля пари.

Напередодні церемонії в мережі з'явились романтичні фото закоханих.

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Каменських вперше прокоментувала їхні стосунки і подякувала за те, що довгий час їм вдалось втримати це у таємниці.

Інформацію про весілля Потап і Настя також вирішили засекретити. У запрошеннях, які вони надсилали своїм гостям, також просили не розголошувати ні дати, ні місця його проведення. За інформацією джерел Lifestyle 24 церемонія почнеться 23 травня о 16:00.

Журналістам вдалось з'ясувати, де відбудеться церемонія. За даними ЗМІ, урочистості відбудуться у ресторані Fabius, що неподалік від Києва.

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Що відомо про ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті Каменських?

Заклад розташований на Столичному шосе на в'їзді у Конча-Заспу.



Потап і Настя Каменських святкують весілля під Києвом//Фото: facebook.com/FABIUSrestaurant

Ресторан з італійською кухнею має власну сироварню, пекарню і навіть екотеплицю.

Напередодні церемонії, за даними ЗМІ, на літню терасу ресторана завезли техніку та квіти.

23 травня заклад буде закритий для сторонніх. Повідомлення про це напередодні з'явилось на сторінках ресторану у соціальних мережах.

Як виглядає інтер'єр ресторану Fabius, де святкують весілля Потап і Настя Каменських: дивіться фото

У день весілля Потап презентував ліричний трек "Константа" у стилі love story.

Потап презентував пісню "Константа": дивіться відео

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