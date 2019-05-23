Потап і Настя Каменських одружуються: як виглядає ресторан, де відбудеться весілля

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Потапі і Настя одружуються: де буде весілля
Потапі і Настя одружуються: де буде весілля / Колаж 24 каналу

Відомі українські музиканти Потап і Настя Каменських офіційно підтвердили чутки про свій роман. 23 травня неподалік від Києва відбудеться грандіозне весілля пари.

Напередодні церемонії в мережі з'явились романтичні фото закоханих.

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Каменських вперше прокоментувала їхні стосунки і подякувала за те, що довгий час їм вдалось втримати це у таємниці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенные чувства рождают особенные произведения Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа» ⠀ Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. ⠀ Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постовСпасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! ? ⠀ Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! #BearAndDiamond

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Інформацію про весілля Потап і Настя також вирішили засекретити. У запрошеннях, які вони надсилали своїм гостям, також просили не розголошувати ні дати, ні місця його проведення. За інформацією джерел Lifestyle 24 церемонія почнеться 23 травня о 16:00.

Журналістам вдалось з'ясувати, де відбудеться церемонія. За даними ЗМІ, урочистості відбудуться у ресторані Fabius, що неподалік від Києва.

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Що відомо про ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті Каменських?

Заклад розташований на Столичному шосе на в'їзді у Конча-Заспу.

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Потап і Настя Каменських святкують весілля під Києвом//Фото: facebook.com/FABIUSrestaurant

Ресторан з італійською кухнею має власну сироварню, пекарню і навіть екотеплицю.

Напередодні церемонії, за даними ЗМІ, на літню терасу ресторана завезли техніку та квіти.

23 травня заклад буде закритий для сторонніх. Повідомлення про це напередодні з'явилось на сторінках ресторану у соціальних мережах.

Як виглядає інтер'єр ресторану Fabius, де святкують весілля Потап і Настя Каменських: дивіться фото

 

 

У день весілля Потап презентував ліричний трек "Константа" у стилі love story.

Потап презентував пісню "Константа": дивіться відео

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Теги: Новини LifeStyle Потап Настя Каменських Потап і Настя Зіркові весілля Новини нерухомості Дизайн Новини нерухомості України LifeStyle
Джерело: 24 канал
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