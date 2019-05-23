Потап і Настя Каменських разом: в мережі з'явилися романтичні фото пари

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Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / tsn.ua

В четвер вранці, 23 травня, мережу сколихнула новина про одруження знаменитих українських виконавців Потапа та Насті Каменських. Слідом за розголошенням в мережі з'явилися романтичні світлини закоханих, які вони не наважувалися показувати шанувальникам.

Про весілля Потапа і Насті Каменських повідомили на офіційній сторінці гурту MOZGI, а також артист опублікував на своєму YouTube-каналі відеоролик, в якому зізнається співачці у коханні.

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Також одразу після розголошення таємниці на сайті ТСН з'явилися їхні спільні кадри, на яких вони обіймаються, роблять каву на кухні, а також граються з домашнім улюбленцем собакою Мімі. Попри те, що зірки часто ділилися спільними фотографіями на сторінках в Instagram, знімки такого характеру шанувальники мають змогу побачити вперше.

 

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Теги: LifeStyle Зіркові романи Зіркові весілля Потап і Настя Потап Настя Каменських
Джерело: LifeStyle 24
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