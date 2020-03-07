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Потап із сином відправилися в Барселону: "футбольні" фото та відео

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Потап з сином в Барселоні / Instagram / @realpotap

Український репер Потап, який в 2019 році одружився із співачкою Настею Каменських, має сина Андрія від першої дружини Ірини Горової. Разом із ним артист відправився на "футбольний" шопінг в Барселону.

Зірковий татусь та син люблять проводити час в чоловічій компанії. Потап завжди підтримує спадкоємця, радіє його успіхам та переживає за невдачі. Андрій займається спортом, зокрема баскетболом та футболом. Потап підтримує захоплення сина і вирішив провести разом декілька днів у Іспанії та організував "футбольний" шопінг.

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Репер не часто бере з собою у подорожі сина, проте час, який вони проводять разом, дарує обом багато позитивних емоцій. Прибувши в Барселону, батько та син зробили покупки в офіційному магазині однойменного футбольного клубу.


Син Потапа Андрій на шопінгу в Барселоні / Instagram / @realpotap


Син Потапа в офіційному магазині футбольної команди "Барселона" / Instagram / @realpotap 

Пізніше прогулялися вуличками Барселони, скуштували тамтешню їжу та відвідали декілька цікавих місць.


Син Потапа Андрій в барселонському кафе / Instagram / @realpotap 


Андрій в Барселоні / Instagram / @realpotap


Олексій Потапенко відвідує культурні місця Барселони / Instagram / @realpotap

Зірковий тато також поділився роликами із готельного номеру. Видно, що Потап та Андрій задоволені від проведеного разом часу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові батьки LifeStyle Потап Зіркові діти
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