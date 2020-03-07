Потап із сином відправилися в Барселону: "футбольні" фото та відео

Український репер Потап, який в 2019 році одружився із співачкою Настею Каменських, має сина Андрія від першої дружини Ірини Горової. Разом із ним артист відправився на "футбольний" шопінг в Барселону.

Зірковий татусь та син люблять проводити час в чоловічій компанії. Потап завжди підтримує спадкоємця, радіє його успіхам та переживає за невдачі. Андрій займається спортом, зокрема баскетболом та футболом. Потап підтримує захоплення сина і вирішив провести разом декілька днів у Іспанії та організував "футбольний" шопінг.

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Репер не часто бере з собою у подорожі сина, проте час, який вони проводять разом, дарує обом багато позитивних емоцій. Прибувши в Барселону, батько та син зробили покупки в офіційному магазині однойменного футбольного клубу.



Син Потапа Андрій на шопінгу в Барселоні / Instagram / @realpotap



Син Потапа в офіційному магазині футбольної команди "Барселона" / Instagram / @realpotap

Пізніше прогулялися вуличками Барселони, скуштували тамтешню їжу та відвідали декілька цікавих місць.



Син Потапа Андрій в барселонському кафе / Instagram / @realpotap



Андрій в Барселоні / Instagram / @realpotap



Олексій Потапенко відвідує культурні місця Барселони / Instagram / @realpotap

Зірковий тато також поділився роликами із готельного номеру. Видно, що Потап та Андрій задоволені від проведеного разом часу.