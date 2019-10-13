Потап із сином з'являться в прямому ефірі "Танців з зірками 2019"

У неділю, 13 жовтня, відбудеться один із найнапруженіших прямих ефірів "Танці з зірками 2019". Учасники проєкту вийдуть на паркет з бальними постановками та вперше покажуть танець за життя. Зустрічати пари після виступу будуть Потап та його син Андрій.

Наразі в Києві завершуються останні підготування до нового випуску шоу "Танці з зірками" За традицією, випуск будуть вести Тіна Кароль і Юрій Горбунов. А от зустрічати зіркові пари після виступів будуть нові ведучі балкону – репер Потап і його 11-річний син Андрій.

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Школяр уже проводить репетиції до прямого ефіру та уважно слухає поради свого зіркового батька. Відомо, що юний ведучий буде підтримувати учасників "Танці з зірками", ставитиме їм питання про шоу та оголошуватиме оцінки суддів.

Це не буде дебют 11-річного сина Потапа в ролі ведучого. Раніше Андрій ділився у мережі кадрами зі "Ліги Сміху" серед столичних школярів, де хлопчик був ведучим бекстейджу.

Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.