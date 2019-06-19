Потап показав романтичне відео з Настею Каменських у ліжку

Новоспечене українське подружжя, співачка Настя Каменських і репер Потап продовжують підкорювати армію шанувальників у соціальних мережах, показуючи те, як вони насолоджуються одне одним та демонструють свої почуття.

Нове відео Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram-Stories.

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У короткому ролику репер зі своєю дружиною Настею Каменських жартують одне з одного у ліжку. В кадрі дівчина поклала своє пишне волосся на голову Потапа та попросила його уявити, нібито це його рідне.



Настя Каменських і Потап . Instagram-Stories / @realpotap

"Настю, в тебе волосся як проволока", – відреагував артист на змайстровану дружиною перуку.

Каменських з гумором відповіла: "А ти уяви, якби в тебе було таке волосся" і додала, що йому пасує така зачіска.

Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських?

Про одруження Потапа і Насті Каменських стало відомо вранці 23 травня. Репер опублікував відеоролик на своєму YouTube-каналі під назвою "Константа", у якому зізнався в коханні своїй екс-колезі і розповів, чому вони приховували свої відносини. У квітні цього року Настя Каменських у свою чергу теж записала пісню і створила кліп під назвою "Обіцяю", де зізналась у коханні своєму коханому, якого на той час приховувала від громадськості. У кінці відеоролика вона постала у тому ж весільному платті, що у кліпі "Константа". Весільна церемонія Потапа і Насті відбулася у ресторані за Києвом і на неї було запрошено чимало зіркових друзів.