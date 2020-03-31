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Потап показав, як виглядав у 13 років: чарівне фото

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Потап показав архівне фото / Instagram / @realpotap

У час карантину чимало людей згадали свої хобі чи переглянули старі фотографії. Ймовірно, цим зайнявся і український репер Потап, який опублікував у мережі чарівне архівне фото.

Як відомо, від початку спалаху коронавірусу Потап з дружиною Настею Каменських вирішили дослухатись до порад ВООЗ та залишатись вдома. Подружжя самоізолювалось в елітному маєтку на Київщині та залюбки ділиться лайфхаками, що робити під час карантину. Зокрема, Настя Каменських опублікувала списки улюблених фільмів та книг, а також відео щоденних тренувань.

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А от Потап, мабуть, перегортав фотоальбом, оскільки у мережі поділився з прихильниками архівним фото. Репер показав, як виглядав у 13 років, чим розчулив підписників блогу. 

Рим 1994… Коли-небудь закінчиться карантин,
– написав Потап.

Цікаво, що і в шкільні роки репер надавав перевагу спортивному стилю та кепкам, які згодом стали частиною його сценічного образу. Потап постав на архівному фото в джинсах, футболці та куртці, а також стильному головному уборі, що приховав зачіску артиста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Тепер же у колекції Потапа є десятки кепок різних кольорів, які він підбирає до вбрання. Окрім цього, особливістю стилю репера є ще й шапки, що теж гармонійно доповнюють його образи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Карантин в Україні 2020 Потап LifeStyle
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