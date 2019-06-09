Потап повернувся з медового місяця і зізнався, чому не зробив весілля з Каменських за кордоном

З моменту неочікуваного одруження Потапа і Насті Каменських пройшло більше двох тижнів. Пара вже повернулась з романтичного медового місяця і поділилась першими деталями залаштунків весілля.

В невеличкому інтерв'ю для Катерини Осадчої у програмі "Світське життя" він поділився, чому разом з Настею все ж вирішив влаштувати весілля в Україні.

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Ми відклали святкування весілля за кордоном, тому що у Насті батько вже не молодий і ми хотіли, щоб усі наші родичі були і це дуже важко. Ми могли б замовити літаки й привезти всіх в Італію, але вирішили зробити так, щоб всі прийшли до нас, до рідного Києва,

– зізнався артист.

Разом з цим український репер поділився, що наразі почуває себе абсолютно вільним, адже ні йому, ні Насті Каменських більше не потрібно приховувати стосунки від людей: "Це було дуже важко зробити, особисто мені, як чоловікові, усьому світові розказати про те, хто вона, що я її так сильно люблю, Нарешті вже впала завіса і нам стало так легко, хотілося зробити це раніше, але у мене була сім’я, діти, робота і поки ми все вирішували за кулісами, пройшло багато часу".

Чоловік додав, що у шлюбі зі співачкою та екс-учасницею дуету є неймовірно щасливим.

Я вже не приховую нічого, я люблю Настю Каменських і я дуже щасливий чоловік, хай всі заздрять, хай ненавидять, хай люблять, мені байдуже, мені стало настільки легко, тому що зараз я чесний перед собою і усіма,

– додав артист.

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Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських?

Про одруження Потапа і Насті Каменських стало відомо вранці 23 травня. Репер опублікував відеоролик на своєму YouTube-каналі під назвою "Константа", у якому зізнався в коханні своїй екс-колезі і розповів, чому вони приховували свої відносини. У квітні цього року Настя Каменських у свою чергу теж записала пісню і створила кліп під назвою "Обіцяю", де зізналась у коханні своєму коханому, якого на той час приховувала від громадськості. У кінці відеоролика вона постала у тому ж весільному платті, що у кліпі "Константа". Весільна церемонія Потапа і Насті відбулася у ресторані за Києвом і на неї було запрошено чимало зіркових друзів.

Слухати пісню ПТП – "Константа", в якій Потап зізнається у коханні Насті Каменських: відео