Потап розповів, як пройшла спільна поїздка до США з Настею Каменських

Популярним співакам Насті Каменських та Потапу вже давно приписують романтичні стосунки. Однак зірки не коментують всіх чуток, натомість показуючи спільні кадри з відпочинку чи подорожей.

Відомо, що після відпустки в Мексиці Потап відправився до США, де підтримав Настю Каменських на другому турі презентацій хіта "Peligroso". Продюсер зізнався, що роботи було вдосталь, адже співачка побувала на багатьох американських телеканалах. Насичені робочі бідні Настя Каменських та Потап зуміли поєднати із записами пісень, які невдовзі з'являться на музичних платформах.

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"Другий тур промо "Peligroso" завершився. За цей час ми побували у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Бостоні, Провіденсі, Коннектикуті та багатьох інших містах. NK записала понад три нові пісні на Калі (одна з них – мега-хіт). Дякую всім, хто підтримав нас. Тепер час повертатися до України. "Голос країни" чекає на мене" – розповів про поїздку Потап, додавши спільне фото з Настею Каменських.

Окрім цього, продюсер похизувався черговим досягненням Насті Каменських за кордоном. Танцювальний хіт співачки NK відтепер доступний на сервісі Shazam.

Попри спільну поїздку до США Потап і Настя Каменських давали чимало приводів для чуток про роман. Уважні користувачі мережі подейкують, що пара може одружитись, адже співачка отримала обручку від таємничого бойфренда.

У соцмережах двох артистів є чимало спільних фото та відео, які можуть свідчити як про дружні стосунки, так і про романтичні. Потап і Настя розповідають журналістам про щасливе романтичне життя, не розсекречуючи імена своїх обранців. Водночас екс-дует не коментує чуток про роман, що теж наштовхує на думку про більше, ніж просто дружні стосунки зірок.