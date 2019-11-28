Потап у 19 років мав симпатію до Санти Дімопулос: цікаві подробиці

Український продюсер Потап, який у травні 2019 року одружився зі співачкою Настею Каменських, згадав часи, коли він у молодості працював вчителем фізкультури у школі і мав симпатію до школярки Санти Дімопулос.

Потап зізнався в інтерв'ю виданню Flow, що коли він у 19-річному віці вів уроки фізкультури, однією з його учениць була Санта Дімопулос, яка на той час вчилася у дев'ятому класі.

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Продюсер розповів, що майбутня співачка була найкрасивішою дівчинкою в класі, а однокласники Санти погрожували розправою, якщо він на неї буде дивитися.

Що таке практика вчителя фізкультури: приходиш і викладаєш у першого, третього, п'ятого, дев'ятого та одинадцятого класів. У дев'ятому класі, наприклад, вчилася Санта Дімопулос... Я на неї поглядав — і її однокласники до мене підходять після уроку: "Ще раз так на неї подивишся, ми тебе вб'ємо". Довелося з ними поговорити по-іншому. Я ж теж з Русанівки!

– згадав артист.

Також Потап зізнався, що колись йому було складно прийняти рішення Насті Каменських піти з дуету. "Мені стало так боляче від цього... Не тому що ми втрачали цей дует, який я половину часу ненавидів. Не знав я, чому. Я сказав: "До кого ти йдеш?! Куди?! Ну і йди!". А всередині відбувалася зовсім інша реакція", – розповів він.

Я коли побачив Настю, відразу зрозумів: вона – жінка, яка змінить моє життя. Тому я себе весь час вів по-хамськи. Зараз я розумію, що весь час відкладав цей момент, а варто було піддатися цим почуттям – і все сталося. У мене з'явився сенс життя, я став найщасливішою людиною,

– заявив Олексій Потапенко.

Що відомо про особисте життя Потапа?У 2016 році Потап та його дружина Ірина Горова заявили про розлучення. Згодом пара відверто зізналась, що офіційно розірвала шлюб 2 роки перед розголошенням інформації. Причин зірки вирішили не розголошувати, однак наголосили, що зберегли дружні стосунки після розлучення.



Вже у травні 2019 року Потап одружився з Настею Каменських. Перед весіллям артистка повідомляла, що абсолютно щаслива з бойфрендом, не розголошуючи його імені. І хоч у мережі давно підозрювали, що обранцем Каменських є Потап, тільки у день весілля всі переконались у цьому. На церемонію пара запросила зіркових гостей та колишню дружину репера Ірину Горову.