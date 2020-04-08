Потап взяв участь у челенджі та переодягнув свою собаку в тренч: курйозне відео
Мережу підхопив челендж Flip The Switch, суть якого полягає в тому, аби після виключення світла помінятися одягом з партнером. Український виконавець Потап підійшов до відео оригінально і постав перед камерою зі своєю собакою.
Челендж, який зародився у Tik Tok сподобався Дженніфер Лопез та Алексу Родрігесу. Саме після них, зірки з шаленою швидкістю почали демонструвати переодягання.
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Український репер Потап у відео постав в бежевому тренчі з собакою Мімі. У другій частині відео, собачка постала у тренчі, а Потап у шубі, що нагадує шерсть французької болонки.
Музичний флешмоб супроводжує сингл Дрейка Nonstop з альбому Scorpion. Пісня вийшла 27 липня 2018 року, через два тижні після треку In My Feelings.
Користувачам неабияк сподобалася ідея знімати себе в дзеркалі, а після фрази "flipped a switch" на секунду вимикати світло. Після включення герої відео міняються образами з партнером. Секундна темрява в цьому випадку стає ідеальним моментом для монтажної склейки в ролику.
Дивіться відео челенджу Flip The Switch
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