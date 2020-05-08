Потап здивував висловлюванням про "Голос країни": Перемагає не найсильніший

Український реп-виконавець та продюсер Потап вкотре висловився про шоу "Голос країни", де неодноразово був тренером. Він зізнався, що в проєкті перемагає не найсильніший вокаліст, а той, у кого зворушлива життєва історія.

Як відомо, 26 квітня закінчився десятий ювілейний сезон "Голосу країни", де переможцем став учсник з команди Тіни Кароль Роман Сасанчин. Потап разом із своєю дружиною, співачкою NK були серед тренерів, проте перше місце не здобули. Репер вирішив поділитися своїми думками щодо переможця та деталями вокального проєкту у шоу 2POPODCAST, яке він випускає на ютубі разом із учасником гурту MOZGI Олексієм Завгороднім.

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Потап каже, що у вокальному шоу є певна тенденція: перемагає не сильний вокаліст, а душевна життєва історія.

Якщо б це було спортивне змагання, то звісно, що перемагав би найсильніший. А в "Голосі" з року в рік перемогу здобуває історія, персонаж. Але не будь-яикй проєкт має назву "Голос". Люди голосують чесно і у більшості за українців,

– розповів зірковий тренер.

Він зазначив, навіть якщо українець не є найкращим вокалістом, але у нього хороша історія, то люди віддаватимуть перевагу йому.

А якщо ще українець з команди Тіни Кароль, тоді перемагає він,

– сказав Потап.

Він зауважив, що підопічні Тіни Кароль 5 разів ставали переможцями "Голосу". Вона є тріумфаторкою цього шоу.

Продюсер не оминув увагою і розподіл ролей кожного із тренерів. Зізнався, що основна аудиторія глядачів проєкту – жінки, старші 32 років.

Монатік є серед тренерів, бо він популярний, розвивається із шаленою швидкістю. Як можна обійтися без легенди – Потапа і Насті? У минулому – знаменитий дует, тепер – чоловік і дружина, приклад люблячої родини. Тіна Кароль – співачка, в якій бачать себе багато жінок, співчувають її трагедії, з нею співають, сумують. Дан Балан – секс-символ,

– розсекретив артист.

Потап у шоу 2POPODCAST,: дивіться відео онлайн