Потап зізнався, чи зумів налагодити спілкування з мамою Насті Каменських

Прихильники Потапа і Насті Каменських після їхнього розкішного весілля з цікавістю спостерігають за їхнім життям, переглядаючи блоги артистів. А от журналісти не упускають можливості вивідати таємниці їхнього сімейного життя.

Днями Потап зізнався, що має чудові стосунки зі своєю тещею. У програмі "Світське життя" він розповів, що не оминає можливості поспілкуватись з мамою Насті Каменських та отримує від неї приємні сюрпризи. Зокрема, після повернення до України Потап знайшов у холодильнику їжу, яку теща спеціально приготувала для нього.

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У нас чудові з нею стосунки. Ми співаємо, відпочиваємо та дивимось кіно разом... Я щойно прилетів з Мексики, приходжу додому, а в холодильнику вже котлетки стоять,

– розповів Потап.

Ці слова підтвердила і Настя Каменських. Під час свого концерту вона відверто зізналась, що з Потапом почувається щасливою. Тішить її і те, що він з легкістю ладнає з її рідними, зокрема, мамою.

"Потап – найкращий коханець, друг, чоловік, тато і, звичайно, зять. Він дуже романтичний, його дуже любить моя мама, вони досить часто спілкуються один з одним", – додала вона.

А от сама Настя Каменських не може похизуватись такими ж досягненнями. За словами колишньої дружини Ірини Горової, артистка не змогла налагодити теплі стосунки з єдиним сином Потапа – Андрієм. Тому назвати їх однією великою сім'єю ексдружина репера не може.

"Не дуже вони спілкуються. Але якщо ми десь перетинаємося, то: "Привіт, бувай". Вони можуть поговорити, немає заперечення, але і немає теплих стосунків. Ми не одна велика сім'я", – розповіла відверто Ірина Горова.

Що відомо про особисте життя Потапа?Ще у 2016-му Потап та його дружина Ірина Горова заявили про розлучення. Непросте рішення пара прийняла спільно, тому після розриву зберегла дружні стосунки. ба більше, упродовж 2 років Потап та Ірина приховувала факт розірвання шлюбу. Причин розлучення зірки вирішили не розголошувати.



У травні 2019 року особисте життя Потапа обговорювали чи не всі вітчизняні ЗМІ. Він несподівано одружився з Настею Каменських. Колишньому дуету вже давно приписували роман, однак пара не підтверджувала жодних чуток та відмовлялась від будь-яких коментарів. Перед весіллям артистка повідомляла, що абсолютно щаслива з бойфрендом, не розголошуючи його імені. Тому тільки в день церемонії Потап і Настя Каменських розсекретили свої стосунки. На весілля пара запросила зіркових гостей та колишню дружину репера Ірину Горову.