Потап зізнався, як називає Настю Каменських вдома і що відчув після випуску альбому MISHA

Український продюсер і репер Потап став гостем нового випуску програми "Слава +". Під час розмови з ведучим Славою Дьоміним він заговорив про випуск сольного альбому, а також подружнє життя з Настею Каменських.

Традиційно щовівторка на YouTube-каналі "Люкс ФМ" виходить новий випуск з українською знаменитістю та незмінним ведучим Славою Дьоміним.

Читайте також: Ми дуже палкі коханці, – Настя Каменських приголомшила заявою про життя з Потапом

Новим гостем у студії став відомий український репер, продюсер і новоспечений чоловік Насті Каменських – Потап. Під час розмови вони зачепили тему музики, заробіток українських зірок, а також подружнє життя. За словами Потапа, Настя – чудова господиня, яка смачно готує і встигає слідкувати за будинком. А коронною стравою відомої поп-співачки є паста з креветками.

Я її називаю wonder woman,

– зізнався репер.

Також він додав, що, на його думку, приховувати відносини некрасиво щодо жінки, а також це набридло їм обом, тому вони вирішили зробити красиве весілля. Пізніше він зізнався, що сольний альбом MISHA також присвячується його коханій і він відчув неабияке полегшення після того, як випустив його.

Всім, хто не чув, як Потап співає і зізнається про особисте, хто хоче дізнатися таємницю залаштунків, хто хоче побачити романтичну сторону, кому просто приємний чоловічий натуральний голос – послухайте перший альбом Потапа,

– заявив Олексій Потапенко.

Звісно, успішний продюсер не зміг не прокоментувати заробіток українських зірок. Він ствердив, що в Україні артисти заробляють значно менше, ніж, до прикладу, в США. "Український ринок обмежений територією. Групи, які виходять на європейський і американський ринки, заробляють по-іншому", – сказав Потап. Після чого додав, що все одно всі відомі артисти завжди пригнуть більшого.

Дивитися повний випуск "Слава +" з Потапом: відео