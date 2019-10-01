Потап зізнався, як називає Настю Каменських вдома і що відчув після випуску альбому MISHA

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Потап і Слава Дьомін
Потап і Слава Дьомін / Пресслужба

Український продюсер і репер Потап став гостем нового випуску програми "Слава +". Під час розмови з ведучим Славою Дьоміним він заговорив про випуск сольного альбому, а також подружнє життя з Настею Каменських.

Традиційно щовівторка на YouTube-каналі "Люкс ФМ" виходить новий випуск з українською знаменитістю та незмінним ведучим Славою Дьоміним.

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Новим гостем у студії став відомий український репер, продюсер і новоспечений чоловік Насті Каменських – Потап. Під час розмови вони зачепили тему музики, заробіток українських зірок, а також подружнє життя. За словами Потапа, Настя – чудова господиня, яка смачно готує і встигає слідкувати за будинком. А коронною стравою відомої поп-співачки є паста з креветками.

Я її називаю wonder woman,
– зізнався репер.

Також він додав, що, на його думку, приховувати відносини некрасиво щодо жінки, а також це набридло їм обом, тому вони вирішили зробити красиве весілля. Пізніше він зізнався, що сольний альбом MISHA також присвячується його коханій і він відчув неабияке полегшення після того, як випустив його.

Всім, хто не чув, як Потап співає і зізнається про особисте, хто хоче дізнатися таємницю залаштунків, хто хоче побачити романтичну сторону, кому просто приємний чоловічий натуральний голос – послухайте перший альбом Потапа,
– заявив Олексій Потапенко.

Звісно, успішний продюсер не зміг не прокоментувати заробіток українських зірок. Він ствердив, що в Україні артисти заробляють значно менше, ніж, до прикладу, в США. "Український ринок обмежений територією. Групи, які виходять на європейський і американський ринки, заробляють по-іншому", – сказав Потап. Після чого додав, що все одно всі відомі артисти завжди пригнуть більшого.

Дивитися повний випуск "Слава +" з Потапом: відео 

 

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Теги: LifeStyle Потап
Джерело: LifeStyle 24
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