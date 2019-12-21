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Потап зворушливо привітав колишню дружину Ірину Горову з днем народження

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Потап привітав Ірину Горову з днем народження / Instagram / @realpotap

Український репер Потап, який у 2019 році одружився з співачкою Настею Каменських, публічно привітав свою колишню дружину, продюсерку Ірину Горову у соціальних мережах.

Ірина Горова у п'ятницю, 20 грудня, відзначила своє 42-річчя. Тому репер привітав українську бізнесвумен на своїй сторінці в інстаграмі.

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Потап опублікував чорно-біле фото зі спільної зйомки для видання JetSetter, у якій вони взяли участь після розлучення. Так, Олексій Потапенко та Ірина Горова є прикладом того, що існує дружба після розриву.

"Іруся, з днем народження! Будь щасливою", – лаконічно написав репер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

З ексчоловіком Потапом Ірина зберегла міцні дружні стосунки, а також колишні закохані разом беруть активну участь у вихованні спільного сина Андрія.

 

11-річний син Потапа Андрій розмістив чуттєве фото із зірковою мамою, де зворушливо привітав її. 

"З днем народження тебе! Бажаю багато щастя, здоров'я і любові! Ти у нас найкраща і найкрасивіша", – додав Андрій Потапенко.

 

Що відомо про стосунки Ірини Горової і Потапа?Вони познайомилися, коли Ірина працювала у банківській сфері, а Потап навчався і лише починав захоплюватися музикою. За її словами, вона почала підштовхувати його до того, щоб він почав працювати. Після цього він влаштувався працювати ді-джеєм і почав писати тексти і музику. Вони почали працювати разом над проєктом Mozgi Entertainment.

У 1999 році вони одружилися, а у 2008 у них народився син Андрій. У 2014 році вони за згодою двох таємно розлучилися, однак продовжували разом з’являтися на публіці і про розпад їхньої пари стало відомо через кілька років.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Потап Зіркові дні народження
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