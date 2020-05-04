Потап зворушливо привітав Настю Каменських з днем народження: Ти робиш мене щасливим

Сьогодні, 4 травня, день народження святкує одна із найпопулярніших українських співачок Настя Каменських. Зірці виповнюється 33 роки. Долучився до привітань її чоловік Потап, який поширив зворушливий допис в мережі.

Кохання – прекрасне почуття, яке окриляє та мотивує. І зіркове подружжя Потапа і NK вкотре це доводить. Вони підтримують один одного, допомагають у творчості та насолоджуються кожною миттю, проведеною разом. В особливий день для своєї коханої Потап вирішив ще раз розповісти, як любить її. Ніжне привітання він опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.

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Творчі люди здатні на неймовірно романтичні вчинки. Вони висловлюють свої почуття у піснях, віршах, танцях. Потап написав для своєї музи чуттєве привітання.

"Я люблю тебе легкою, яка йде уздовж пляжу, по воді, італійські пісні співає і вдихає запах весни. Я на все життя тобою зачарований та обласканий твоєю красою. Світанок кожного дня мені дарований, щоб знову насолоджуватися тобою. Якщо знайдете ви чоловіка, який закоханий буде так само, як я, то скажіть йому, що щасливішим ніколи не зустрічали ви мене. Розкажіть йому, що тепер ви точно зрозуміли сенс цих слів, що розносить уздовж пляжу за вітром, це Олексія до Насті любов!" – з ніжністю написав репер.

Я люблю тебе, моє жабеня! Ти робиш мене щасливим! Ти – моя муза! Спасибі тобі!

– наголосив закоханий Потап.