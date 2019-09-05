Потрібно було просто відпочити: Рене Зеллвегер про психічне здоров'я, творчу паузу і красу

Американська актриса Рене Зеллвегер, яка у квітні цього року відзначила 50-річчя, дала відверте інтерв’ю у виданні New York Magazine, де зізналась про проблеми зі здоров'ям, які їй лише останніми роками вдалось побороти.

Близько шести років (2010-2016) оскароносна актриса перебувала у творчій паузі. Як стало тепер відомо, жінка впала в глибоку депресію і в результаті зрозуміла, що потребує відпочинку. Про це вона розповіла у New York Magazine.

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Я була нездоровою. Я не дбала про себе. Я посідала останнє місце в списку своїх пріоритетів. Я почала відвідувати психотерапевта, який сказав мені, що 99 відсотків свого життя я була публічною персоною і всього лише мікроскопічно малу частину – самою собою,

– заявила зірка "Щоденника Бріджит Джонс".



Рене Зеллвегер для New York Magazine / Фото: New York Magazine

На рішення піти тимчасово з кіно повпливала і порада іншої голлівудської зірки Сальми Хаєк. "Вона поділилася зі мною цією прекрасною … метафорою? Аналогією? "Роза не цвіте весь рік … якщо тільки вона не штучна". І тоді я зрозуміла. Це означає, що можна прикинутися, що все в порядку і просто рухатися далі… Потрібно було взяти себе в руки і, знаєте … просто відпочити".

Жінка також вперше прокоментувала чутки про свої невдалі пластичні операції, які їй приписували в 2014 році.

"Люди завжди будуть засуджувати. Неначе це якось змінює характер людини — незалежно від того, чи гарна ви людина, або слабка, або щира. Це все мене засмутило. Я не розглядаю красу таким чином. І я не думаю про себе таким чином. Мені подобається моя дивна примхливість, моя незвичайна зовнішність. Це дозволяє мені робити те, що я роблю. Я не хочу бути кимось іншим", – підсумувала жінка, додавши, що саме з безпосередності і почалась її кар’єра, тому вона не хоче підлаштовуватись під якісь стандарти краси.



Рене Зеллвегер для New York Magazine / Фото: New York Magazine

Хто така Рене Зеллвегер?Американська актриса, яка здобула чимало нагород за свою роль у кінематографі, зокрема, премію Оскар за "Найкращу жіночу роль другого плану" у фільмі 2003 року "Холодна гора". Загалом, Рене зіграла у 29 кінострічках, остання з яких під назвою "Джуді" з'явиться на екранах 28 листопада 2019 року. Щодо особистого життя, то зірка мала кілька романів (з музикантом Сімсом Еліотом, музикантом Джеком Вайтом, актором Бредлі Купером та навіть була заручена із Джимом Керрі), але одружена була лише один раз – із музикантом Кенні Чесні, але їхній шлюб протривав всього чотири місяці. Наразі Зеллвегер 7 років перебуває у відносинах із музикантом Дойлем Брамхоллі II.