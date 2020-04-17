Поцілунок в шоу "Холостяк" на очах усіх учасниць: реакція Нікіти Добриніна та Даші Квіткової

Головний герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін та його наречена Даша Квіткова висловилися щодо поцілунків в новому сезоні та назвали своїх фавориток. Зіркова пара не оминула увагою скандальний поцілунок Максима Михайлюка та Дарини на очах усіх учасниць.

Нікіта Добринін та Даша Квіткова після закінчення проєкту зуміли зберегти стосунки та готуються до весілля, яке має відбутися вже в травні цього року. Вони спостерігають за розвитком подій у новому сезоні. Минулої п'ятниці вони приєдналися до обговорення чергового випуску у прямому ефірі на офіційній сторінці "Холостяка" в інстаграмі. Там вони поділилися думками щодо подій на проєкті.

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В шостому випуску десятого сезону "Холостяка" відбувся поцілунок Максима і Дарини. Він став найскандальнішим, адже його побачили усі дівчата.

Коли Максим і Дарина поцілувалися, ми з Нікітою були в шоці. Я думаю, що Макс хороший хлопець. Можливо, у нього зараз ейфорія, навколо багато красивих дівчат,

– розповіла Даша Квіткова.

Нагадаємо, у дев'ятому сезоні Даша і Нікіта були в схожій ситуації, бо їхній поцілунок також бачили решта учасниць. Проте тоді парі здавалося, що вони відійшли досить далеко. Та в будь-якому випадку бачити таке неприємно іншим дівчатам.

Але я ні про що не шкодувала. І, якби повторилася б така ситуація знову, я б зробила все точно так само. Це була моя історія і мій поцілунок. В той момент мені було все одно на інших учасниць. Шкода було тільки Нікіту, на якого накинулися дівчата,

– зізналася Квіткова.

Вона порадила учасницям проєкту концентруватися на власній історії з холостяком. Та й треба розуміти, що на романтичному реаліті-шоу можуть виникати подібні моменти.

Нікіта побажав дівчатам терпіння і мудрості. Чоловік зазначив, що дивиться проєкт менше, ніж Даша, але дізнається від неї усі деталі.

Даша зізналася, що у неї немає фавориток, вона за кохання.

Можу сказати, що мені подобається Аліна. Ще ми з Нікітою подумали про мою схожість з Дариною: обидві гімнастки, в обох був перший поцілунок на проекті і ще один – при дівчатках. Головне, щоб тепер Дарина мудро повелася в цій ситуації,

– розповіла переможниця дев'ятого сезону "Холостяка".

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