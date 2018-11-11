"Поцілуй мою дупу": пишнотіла модель Тесс Холлідей грубо звернулася до бренду Victoria's Secret

1563 Читать новость на русском
Тесс Холлідей
Тесс Холлідей / Instagram

Найвідоміша модель plus-size Тесс Холлідей, вага якої є близько 150 кг, закликала бойкотувати білизняний бренд Victoria's Secret.

Напередодні видання W Magazine опублікувало інтерв'ю з маркетинговим директором Victoria's Secret Едом Разеком про те, чому бренд не працює з транс-моделями і plus-size. За його словами, це призведе до руйнування "фантазії", яку створюють знамениті "ангели".

Читайте також: Ти можеш померти, – журналіст звернувся до пишнотілої моделі Тесс Холлідей

Пишнотіла модель Тесс Холлідей не змовчала і оголосила бойкот бренду на своїй сторінці в Instagram, за якою стежать понад 1 мільйон користувачів. Свою заяву Тесс доповнила відвертим знімком зі своїми сідницями у прозорій білизні.

Хто зі мною бойкотувати Victoria's Secret? Вони ніколи не підтримували повних дам. Поцілуй мою товсту дупу, VS,
– заявила Тесс.

На її думку, Victoria's Secret повинен шити білизну на різні розміри, зокрема для plus-size.

"Завжди підтримуйте прогресивні бренди. Я ношу asos на моїй дупі, вони завжди будуть отримувати мої гроші!" – додала Холлідей.

Тесс Холлідей

Тесс Холлідей / Instagram


​Тесс Холлідей звернулася до бренду Victoria's Secret / Instagram

Нагадаємо, 8 листопада у нью-йоркському виставковому центрі Pier 94 відбувся показ нової колекції білизняного бренду Victoria's Secret. 

Теги: LifeStyle Мода Скандал Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1407
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1536
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1044
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
947
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1706
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3461
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук