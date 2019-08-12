"Повелителька сердець": скелети із шафи ідеальної мами

Успішна юристка, дружина, мати, і її вчинки, що закреслюють всі заслуги.

Данський фільм про стосунки, які не мали статись, заслужив на фестивалі "Санденс" приз глядацьких симпатій. 42-річна Май ель-Тукі поступово і методично забирала у глядача причини виправдати героїню її фільму, аж до моменту, коли це бажання не зникло. "Повелителька сердець" – не чергове кіно про роман. Це фільм, який залишиться в пам'яті історією, ніби-то підглянутою крізь незашторене вікно, на перший погляд, щасливої датської сім'ї.

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"Повелителька сердець": офіційний кадр з фільму

Анна – адвокатка-співвласниця юридичної фірми і мама близнючок. ЇЇ чоловік Пітер працює лікарем і окрім спільних з Анною доньок має сина від попереднього шлюбу. Саме із проблемного сина, що раптово переїздить у батьковий дім, починається оповідь про зламаний моральний компас дорослої жінки.

"Повелительку сердець" також можна було б перекласти з оригінальної назви як "Червову королеву". Ту саму, яка приходить на думку при згадці історії Аліси в Країні Чудес і хоче рубати всім голови. Тільки на відміну від дитячої казки, у фільмі Май ель-Тукі все по-дорослому, включно із головами. Символічно, що Анна щовечора читає донькам перед сном "Алісу в Країні Чудес", підкреслюючи цим задумку для назви фільму.

За дві години враження глядача про Анну змінюється, тоді як інші персонажі фільму продовжують дивитись на жінку тими ж очима. І глядач розуміє, що опинившись на місці обманутих, так само вірив би "Червовій королеві". Це руйнує все слабші пориви співчуття до жінки. Вона не хотіла важких наслідків, але, коли думки наздогнала реальність, то Анна вже не могла змінити позицію. І цей тягар болітиме та нищитиме її зсередини. Виправдання закінчились.



"Повелителька сердець": офіційний кадр з фільму

Мотиви героїв "Повелительки сердець" залишаються загадкою, яку не розгледіти крізь прочинене глядачеві вікно. У нас залишається натяк на те, що Анна колись відчула на собі сексуальне насилля і з тих пір займається юридичною допомогою для потерпілих від схожих випадків. Водночас, жінка посилює те, проти чого обрала боротись. Отака багатолика королева.

Фільм психологічно цікавий і в певному значенні непростий. Він не говорить про типовий досвід, а швидше обирає один із важких випадків, акцентуючи на тому, наскільки невиправним і пагубним може бути потурання своїм найгіршим бажанням.

Повелителька сердець: дивитись трейлер фільму онлайн

Рейтинг на IMDb – 7,8. А при поході в кінотеатр пам'ятайте про те, що кіно рекомендують дивитись лише повнолітнім.

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Всі фото: IMDb