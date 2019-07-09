Повернення "Беверлі Хіллз, 90210": у мережі з'явились фото зі зйомок серіалу

Невдовзі кіномани зможуть насолодитись продовженням знаної історії про героїв "Беверлі Хіллз, 90210". Та поки ще тривають зйомки, у мережі з'явились оригінальні фото, які отримали чималу популярність.

Першою кадри зі зйомок поширила Шеннен Догерті. Для акторки повернення на знімальний майданчик є знаковим, адже упродовж кількох років вона відмовлялась від телепроектів через боротьбу з раком. Тепер же Шеннен Догерті залюбки перевтілилась в улюбленого персонажа мільйонів кіноманів – Бренди Волш.

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Відомо, що взяти участь у проекті погодились всі зірки "Беверлі Хіллз, 90210", що й видно на опублікованих у мережі фото. Автори серіалу показали на офіційній сторінці в Instagram, наскільки дружньою є атмосфера на знімальному майданчику.



Фото зі зйомок серіалу "Беверлі Хіллз, 90210" / Фото Instagram / @theshando, @bh90210

Що відомо про перезапуск серіалу "Беверлі Хіллз, 90210"

Вперше про відновлення популярного проекту було відомо ще на початку 2019 року. Однак раптова смерть знаменитого Люка Перрі, який зіграв у "Беверлі Хіллз, 90210" Ділана Маккея, змусила авторів дещо змінити сюжет.

Як і в попередніх сезонах, у продовженні кінострічки покажуть життя друзів, які разом пережили чимало перипетій: першу любов, зраду, складні відносини з батьками і нерозуміння з боку однолітків. Головні герої зустрінуться після 30 років розлуки та покажуть глядачам, як змінилось їхнє життя за цей час. При цьому представники компанії Fox зізнались, що сюжет вони створювали на основі фактів із реального життя зірок "Беверлі Хіллз, 90210".

Згідно з тизером та першими кадрами, видно, що актори вже забули всі чвари на знімальному майданчику. Відтак на телеекранах постануть Дженні Гарт (Келлі Тейлор), Єн Зірінг (Стів Сандерс), Брайан Остін Грін (Девід Сівер), Торі Спеллінг (Донна Мартін), Джейсон Прістлі (Брендон Уелш) і Габріель Картеріс (Андреа Цукерман). Прем'єра серіалу запланована вже на 7 серпня 2019 року. У продовженні серіалу "Беверлі Хіллз, 90210" буде всього 6 епізодів.