Повернення "Диво-жінки": як виглядає перший постер продовження фільму

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Галь Гадот
Галь Гадот / www.gettyimages.com

Скоро на екрани вийде друга частина супергеройського фільму "Чудо-жінка 1984", заснованому на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Перший постер сиквела стрічки показала ізраїльська актриса Галь Гадот, яка виконує головну роль.

Знімок опублікувала ізраїльська акторка Галь Гадот на своїй сторінці в Instagram. На світлині зірка позує в новому образі – золотій уніформі, створеній для її персонажа Діани Прінс.

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У підписі акторка, яка зіграє головну роль, додала, що цього року глядачі не зможуть переглянути стрічку.

"Але до цього часу маленький подарунок від нас до вас", – написала вона, показавши перший постер.

Додамо: раніше прем'єра фільму була запланована на 3 грудня 2019 року, але згодом дату змінили. Так, сиквел фільму "Диво-жінка" з'явиться на екранах 5 червня 2020 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

 

В сюжету буде йтися про нові протистояння Діани з ворогом – Гепардою, яку зіграє американська акторка Крістен Віг. Також у стрічці можна буде побачити актора Кріса Пайна, який виконує роль капітана Тревора, коханого Чудо-жінки.

 

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Теги: Кіно LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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