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Повернення після тривалої мовчанки: Селена Гомес випустила новий альбом "Rare"

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Селена Гомес / Instagram / @selenagomez

Американська співачка вперше за п'ять років випустила студійний альбом "Rare", який став третім у її музичній кар'єрі. Селена Гомес зізналася, що ця робота вийшла надто особистою. До альбому "Rare" увійшли 13 композицій.

Впродовж останніх років весь світ пильно стежив за приватним життям знаменитої виконавиці. Селена Гомес навіть у творчості не приховувала, що розставання з Джастіном Бібером видалося для неї надскладним. Дівчині довелося побороти депресію, пережити психічні та емоційні розлади. 

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Саме тому новий студійний альбом Селени Гомес отримав назву "Rare" – "Рідкісний". У ньому зірка оприлюднила всі особисті переживання, внутрішній розпач від складного кохання та розбитого серця. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

До альбому ввійшли 13 пісень, серед яких сингли "Look at Her Now" та "Lose You to Love Me", опубліковані раніше. Прихильники припускають, що останній з них американська співачка присвятила Джастіну Біберу. 

Мені просто потрібно було відпустити своє минуле,
– зізналася Селена Гомес під час прем'єри. 

Альбом "Rare" завершується композицією "A Sweeter Place", яка була створена у співпраці з американським виконавцем Kid Cudi. Нагадаємо, що останній альбом Селени Гомес "Revival" побачив світ 2015 року. Він відразу ж потрапив на першу сходинку музичного чарту Billboard 200 в США.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Селена Гомес Зіркові романи Музика
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