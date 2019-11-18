Повернення у світське життя: Бейонсе показала ефектний образ вдруге за вікенд

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Бейонсе / Instagram / @beyonce

Американська виконавиця Бейонсе впродовж місяця не публікувала жодних світлин із заходів, тому її повернення у мережу викликало чималий захват у фанатів. Після фотографій спокусливого образу на гала-вечорі в готелі Seminole Hard Rock Hotel & Casino, зірка обрала дещо розкішніший образ.

Всі вихідні голлівудський готель приймав перших знаменитостей світу, щоб організувати збір коштів для студентів, які не мають змоги оплати навчання у навчальних закладах. Організатором події став репер Jay-Z – чоловік Бейонсе. Відомо, що зіркове подружжя часто допомагає студентам у вирішення фінансових питань.

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Для другого гала-вечора 38-річна Бейонсе одягнула гламурний ретро-образ: кремова сукня від Roberto Cavalli з розрізом від стегна, прикрашена білим пір’ям в зоні декольте. Масивні сережки та сріблясті босоніжки на підборах завершили вечірній look.

Щоб побачити всі деталі образу Бейонсе, гортайте вправо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Додамо також її попередній вихід, де співачка зробила ставку на стриману сексуальність – вона одягнула бежеву латексну сукню з паєтками, що ідеально підкреслила її форми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Бейонсе
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