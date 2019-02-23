Повідок короткий, Сергію, – журналіст Скрипін дав резонансну відповідь Притулі

Між ведучим Сергієм Притулою та журналістом Романом Скрипіним розгорівся чималий скандал у мережі. Причиною для цього стало резонансне інтерв'ю сестер Анни і Марії Опанасюк, які перед фіналом шоу заявили, що "Україна втратила Крим".

Як відреагував Роман Скрипін на скандальне інтерв'ю з ANNA MARIA

Після інтерв'ю з ANNA MARIA журналіст Роман Скрипін вирішив продовжити гостру тему. На його сторінці у Facebook з'явився допис, у якому представник ЗМІ заявив, що таку справу повинні розслідувати в СБУ. При цьому журналіст вирішив звернути увагу громадськості на те, хто зайняв суддівські крісла на Національному відборі, обравши досить провокативну форму.

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"Там Джамала? Кримськотатарська співачка, яка перемогла з піснею 1944, яка розкрила очі? І тепер сєпаратюги співають для Джамали? В мене щось не клеїться. Що, взагалі, відбувається? До Данилка я не маю питань. Це людина-шлягер. Це викривлена версія Алли Пугачової для "малоросії". В мене немає питань до "Манекена" (справжнє ім’я – Євген ФІлаттов). Донецьк. Після слова на "Д" треба ставити крапку. Я його теж розумію. Але Джамала? Як так? Ведучий Сергій Притула? Патріот? На фронт передає гроші, але вПРИТУЛ не бачить перед собою п’яту колону? Як так?" – заявив Роман Скрипін.

У мережі ж зазначили, що на сцену Нацвідбору пробрались російські гастролери та навіть громадянка РФ, яким не місце на вокальному шоу. Сергій Притула відповів на таку гостру критику. Він заявив, що є всього лише ведучим вокального проекту та не має відношення до відбору учасників. Тому порадив Роману Скрипіну не бути "Д'Артаньяном" та не розпалювати конфлікт.

Однак журналіст мав зовсім іншу думку щодо цього питання. Роман Скрипін відреагував на заяву колеги резонансним коментарем.

Я не Д'Артаньян. Я Скрипін. А ти Притула. І тобі люди вірять, і в тебе вірять. Нічого особистого, Сергію. Але спитати у цього дуету ANNA MARIA, як там здоров'я мами, чи не кашляє, можеш. Як і попросити райдер в інших на гастролі в Росії. Або просто показати паспорт РФ. Можеш, якщо хочеш. Якщо Віктор Михайлович (Медведчук, – LifeStyle 24) дозволить. Повідок короткий, Сергію. Життя одне. Так що читай своє перше речення сам. Перед дзеркалом. Позер,

– заявив Роман Скрипін.



Скандальний коментар Романа Скрипіна / Скріншот

Що відомо про скандал з дуетом ANNA MARIA

22 лютого всі українські ЗМІ вибухнули новиною: учасниці Нацвідбору ANNA MARIA неоднозначно висловились щодо нинішнього статусу півострова. Згодом з'ясувалось, що батьки співачок досі живуть у Криму, а мама дівчат публікує скандальні дописи, підтримуючи сепаратистів.

Скандал за участю гурту ANNA MARIA: дивіться відео

Які російські гастролери вийшли на сцену Національного відбору

З 2016 року в Україні проводять Національний відбір Євробачення, за результатами якого один вокаліст представляє державу на міжнародному конкурсі. Однак 2019-ий відзначився гучними скандалами. Зокрема, під час півфіналів шоу Сергій Притула звернув увагу глядачів на те, що двоє артистів активно гастролюють у Росії.

За даними телеведучого, гурт MARUV неодноразово виступав у РФ, а Юлія Юріна з YUKO взагалі є громадянкою країни-агресора. Артистки у прямому ефірі конкурсу пояснили свою позицію. Зокрема, Юріна зізналась, що вже 7 років живе в Україні та вивчила ідеально мову. А от MARUV переконана: це її "спосіб нести мир".

Фінал Національного відбору Євробачення-2019 відбудеться у суботу, 23 лютого. Шоу розпочнеться о 19:00. За словами представників скандального дуету ANNA MARIA, дівчата прокоментують скандальне інтерв'ю з Романом Скрипіним.