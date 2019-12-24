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Повне лайно, – культовий режисер Террі Гілліам розкритикував фільми Marvel

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Террі Гілліам / Vulture

79-річний британський режисер Террі Гілліам різко висловився про успіх кінокартин від всесвіту Marvel. За його словами, фільми неправдоподібні, а тому його обурює і дивує те, що вони лідирують по касових зборах.

Нове інтерв'ю Террі Гілліам дав для видання IndieWire. Звісно, про що може говорити відомий режисер, якщо не про кіноіндустрію. Однак розмова 79-річного британця розпочалася не з аналізу своїх робіт, а з критики проєктів своїх колег та конкурентів.

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Террі Гілліам зізнався, що його неабияк непокоїть той факт, що фільми Marvel домінують у всіх бокс-офісах світу і представники "гребуть гроші", які могли б піти на створення будь-яких інших фільмів. Особливу хвилю різкої критики отримала "Чорна пантера".

Дико не сподобалося. З розуму зводило. Цей фільм дає темношкірим дітям помилкову ідею, у яку нібито варто вірити. Маячня. Повне лайно. Думаю, творці фільму навіть в Африці не були. Просто дали завдання стилістам, щоб ті вибрали традиційні африканські костюми та інші речі,
– висловився Террі Гілліам.

Додамо, що нещодавно про фільм від Marvel висловився також Мартін Скорсезе. Він заявив, що кінокартини, зняті за коміксами, як "атракціони".

Чорна пантера: трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Marvel
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