Знаменита британська модель Демі Роуз розбурхала мережу новим еротичним кадром. Зірка постала перед камерою повністю оголеною та показала спокусливе тіло.

Красуня поширила фотографію на особистій сторінці в інстаграмі. 14-мільйонна аудиторія підписників не оминула увагою нову публікацію і залишили понад дві з половиною тисячі коментарів зі словами захоплення.

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Демі Роуз позувала, сидячи спиною до камери. Вона була повністю оголеною, що зробило знімок неймовірно сексуальним. Видно, що її довге волосся вкладене в легкі локони та забране набік.

Демі є однією із найвідвертіших дівчат у сучасному модельному бізнесі. Вона не боїться позувати в пікантному вбранні чи топлес, демонструючи свої пишні форми.

У повітрі бачимо багато негативної плівки до фотоапарата. Саме цей елемент додав світлині особливого шарму та зробив її ще ефектнішою.



Демі Роуз позувала топлес / Instagram / @demirose

Модель обожнює фотографуватися в оголеному вигляді. Пропонуємо переглянути декілька фото, на яких вона продемонструвала усю красу та привабливість свого тіла.



Сексапільна Демі Роуз / Instagram / @demirose



Демі Роуз показала оголені груди у ванній з квітами / Instagram / @demirose



Демі Роуз позувала повністю оголеною / Instagram / @demirose