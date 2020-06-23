Українська виконавиця MamaRika приголомшила шанувальників відвертим фото. Вона оприлюднила світлину, на якій позує повністю оголена. Поруч із артисткою був її чоловік, який ніжно обіймав кохану.

Співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) на особистій сторінці в інстаграмі поширила еротичний кадр з чоловіком, гумористом та ведучим Сергієм Середою. Цей знімок закохані зробили під час весільної подорожі в Таїланд, яка відбулася ще до початку карантину.

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Інтимний кадр подружжя розбурхав мережу. Пара чуттєво позує у білосніжному ліжку. Готельний номер з видом на неймовірно красиву природу створив особливу, пристрасну атмосферу для фотосесії.

MamaRika сидить топлес перед чоловіком та із заплющеними очима насолоджується поцілунками коханого у спинку. У неї мокре волосся, що додає образу ще більшої звабливості. На обличчі артистка зробила легкий макіяж з акцентом на губах.

Трішки вечірнього вам у стрічку. За вікном дощ, тому настрій відповідний. Любіться, бо тільки це має сенс,

– написала в публікації співачка.



Співачка MamaRika з чоловіком / Instagram / @mamarika_official