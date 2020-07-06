50-річна британська супермодель не припиняє вражати світ сміливими та відвертими рішеннями. Наомі Кемпбелл знялась для рекламної компанії італійського модного дому Valentino у метро. Аби привернути увагу до колекції сумок, знаменитість повністю оголилась.

Зараз культова модель Наомі Кемпбелл з'являється на найпрестижніших модних показах та обкладинках фешн-глянців. І кожна її поява викликає справжній резонанс у світовій індустрії. Кампейн, результати якого вона показала в інстаграмі, вже наробив шуму в мережі.

До теми 50-річна Наомі Кемпбелл вразила красою на обкладинці глянцю Vogue

50-річна Наомі Кемпбелл стала обличчям модного дому Valentino й забезпечила популярність колекції сумок власною фігурою. Зірка повністю оголилась у метро Нью-Йорка, аби не відволікати увагу від стильного аксесуару. Саме ним вона прикрила груди та інші інтимні зони свого приголомшливого тіла.

На одному з фото модель босоніж позувала у порожньому вагоні метро. На іншому – чекала на платформі, еротично розставивши ноги заради балансу навшпиньках. На останньому кадрі Наомі Кемпбелл позувала сидячи у кріслі.

Варто зазначити, що супермодель надзвичайно ретельно ставиться до заходів безпеки під час пандемії коронавірусу й з'являлася у публічних місцях лише в захисному костюмі, масці, рукавичках та окулярах. Тому мережу шокувала радикальна зміна відповідального ставлення Наомі Кемпбелл до COVID-19. Фоловери не приховували свого здивування й у коментарях цікавились, як вона наважилася на таку сміливу зйомку.

Проте для видання Page Six представник бренду Valentino підтвердив, що ці фото були неопубліковані одразу після зйомки. Насправді зірка з'являлась оголеною у метро ще 2019 до пандемії.