Повністю гола Емілі Ратажковскі протестувала проти скандального закону: деталі

Хвиля протестів прокотилась у Голлівуді, адже в штаті Джорджія прийняли "закон про серцебиття", згідно з яким жінкам забороняється робити аборти на терміні більше, ніж шість тижнів. На таке рішення вже відреагували чимало зірок, серед яких – сексапільна модель Емілі Ратажковскі. Зробила вона це, повністю оголившись перед камерою.

Що відомо про скандальний закон

7 травня у штаті Джорджія губернатор Брайан Кемп підписав резонансний закон. Документ, який набуде чинності вже 1 січня 2020 року, не отримав бажаної підтримки, а навпаки обурив суспільство.

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Згідно із текстом документа, плід вважається фізичною особою, а жінка, яка наважилась на аборт – вбивцею. Відтак, якщо мати не хоче народжувати дитину, її можуть покарати на довічне ув'язнення та навіть присудити їй смертну кару. Не вдасться робити аборт і за межами штату: за це жительці Джорджії загрожує ув'язнення терміном до 10 років.

Водночас подібний закон ухвалили й сенатори американського штату Алабама. Там покарання відбуватимуть всі жінки, які захотіли зробити аборт. За законопроект вже проголосували 25 політиків, які зробили винятки тільки для тих, хто має проблеми зі здоров'ям. Документи одразу ж спровокували протести у США.



Жінки виходять на протести у костюмах з серіалу "Оповідання служниці" / Getty Images

Реакція Емілі Ратажковскі

На такі резонансні закони вже відреагували знаменитості. Так, Алісія Мілано закликала жінок відмовитись від інтиму, а акторка Еван Рейчел Вуд запропонувала ввести обов'язкову вазектомію для чоловіків. Не стояла осторонь і знаменита модель Емілі Ратажковскі. Вона вирішила повністю оголитись, залишивши на інтимному місці листок. До сексапільного фото манекенниця додала допис, у якому висловила свою думку щодо скандального закону.

"Цього тижня 25 старих чоловіків проголосували за заборону на аборт в Алабамі навіть у випадках інцесту і зґвалтування. Ці люди при владі нав'язують свою волю жінкам, щоб підтримувати патріархат і увічнювати промисловий комплекс в'язниць. Так вони не дають жінкам з низькими економічними можливостями мати право вибору: народжувати чи ні... Це стосується соціального класу і раси та є прямим нападом на фундаментальні права людини, яких заслуговують жінки в США. Наші тіла – це наш вибір", – заявила Емілі Ратажковскі.

Оголене фото зірки стало своєрідним знаком протесту проти резонансного закону. Емілі Ратажковскі, яка давно закликає жінок не соромитись свого тіла та при бажанні демонструвати його красу, закликала руйнувати стереотипи та незрозумілі обмеження, які стосуються жінок.