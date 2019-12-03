Повністю оголена: пишнотіла Lizzo влаштувала фотосесію на дивані (18+)

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Співачка Lizzo / Instagram /@lizzobeeating

Американська реперка приголомшила новими світлинами. Зірка позувала без одягу, прикривши принади довгим волоссям. Зірка опублікувала еротичні фото на сторінці в інстаграмі. Прихильники оцінили таку відвертість.

Екстравагантна зірка вміє епатувати та шокувати публіку. Виконавиця оприлюднила свої пікантні фото у соціальній мережі. На них вона позувала цілком оголена. 

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Співачка розташувалася на теракотовому дивані, швидше за все у своєму домі. З макіяжем та розпущеним чорним волоссям 31-річна знаменитість грайливо крутилася перед об'єктивом камери. 

Намалюй мене, як свою французьку с*учку,
– прокоментувала фото Lizzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

За добу допис зірки набрав понад мільйон вподобань та 14 тисяч коментарів. Не всім шанувальникам така еротика до вподоби. Багато з них висловлювало своє негативне ставлення до пишних форм Lizzo. Але дівчина не вважає надмірну вагу зовнішньою вадою. Вона активно пропагує бодіпозитив. Саме тому чимало підписників можуть позаздрити її впевненості та любові до себе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle
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