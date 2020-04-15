Повністю оголена та з гітарою в руках: Дуа Ліпа позувала в пікантній фотосесії для глянцю
Відома британська співачка Дуа Ліпа знялася в пікантній фотосесії та прикрасила обкладинку популярного глянцю Elle.
24-річна знаменитість вміє вражати шанувальників. Артистка позувала в еротичній фотосесії, де похизувалася оголеним тілом. Навколо її особистості виник справжній ажіотаж. Фанати активно обговорюють результат такої зйомки та поширюють пікантні кадри.
Читайте також: Ельза Госк похизувалася формами у білизні: пікантні світлини
На сторінках журналу Дуа Ліпа постала у досить відвертих та оригінальних образах. Бачимо її у прозорій білизняній сукні на тонких бретелях. Вбрання складається із чорного бюстгальтера, нижче є червона мереживна вставка та ніжно-блакитна спідниця. Сексуальності додає високий розріз та відкрита спина.
Волосся співачки пофарбоване в два кольори: знизу в чорний, а зверху – в білий. На обличчі сяє нюдовий макіяж з акцентом на очах, а шию прикрашає довга біла підвіска.
Дуа Ліпа на обкладинці журналу Elle / Фото: Elle
Другий образ Дуа Ліпи ще відвертіший. Вона постала перед камерою повністю оголеною, а інтимні зони прикрила різнокольоровою гітарою.
Оголена Дуа Ліпа з гітарою в руках / Фото: Elle
Дуа Ліпа у білизняній сукні / Фото: Elle
Співачка Дуа Ліпа позувала в еротичній фотосесії для глянцю / Фото: Elle
Читайте також
-
Подушка та ковдра замість сукні: як зірки в Україні та світі приміряють "карантинний" трендсьогодні , 22:21
-
Не королівські розваги: княгиня Монако показала своїх дітей на карантинісьогодні , 14:32
-
Українська оперна співачка дала концерт з балкона в Іспанії: відео, яке надихаєсьогодні , 13:05
-
Маски от-кутюр: Андре Тан розповів, як кожен може допомогти київським лікарнямсьогодні , 12:30
-
Як приготувати паску за класичним рецептом: покрокова інструкціясьогодні , 11:40
-
Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів приготування з фотосьогодні , 17:44