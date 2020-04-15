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Повністю оголена та з гітарою в руках: Дуа Ліпа позувала в пікантній фотосесії для глянцю

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Співачка Дуа Ліпа / Фото: Elle

Відома британська співачка Дуа Ліпа знялася в пікантній фотосесії та прикрасила обкладинку популярного глянцю Elle.

24-річна знаменитість вміє вражати шанувальників. Артистка позувала в еротичній фотосесії, де похизувалася оголеним тілом. Навколо її особистості виник справжній ажіотаж. Фанати активно обговорюють результат такої зйомки та поширюють пікантні кадри.

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На сторінках журналу Дуа Ліпа постала у досить відвертих та оригінальних образах. Бачимо її у прозорій білизняній сукні на тонких бретелях. Вбрання складається із чорного бюстгальтера, нижче є червона мереживна вставка та ніжно-блакитна спідниця. Сексуальності додає високий розріз та відкрита спина.

Волосся співачки пофарбоване в два кольори: знизу в чорний, а зверху – в білий. На обличчі сяє нюдовий макіяж з акцентом на очах, а шию прикрашає довга біла підвіска. 


Дуа Ліпа на обкладинці журналу Elle / Фото: Elle

Другий образ Дуа Ліпи ще відвертіший. Вона постала перед камерою повністю оголеною, а інтимні зони прикрила різнокольоровою гітарою.


Оголена Дуа Ліпа з гітарою в руках / Фото: Elle


Дуа Ліпа у білизняній сукні / Фото: Elle


Співачка Дуа Ліпа позувала в еротичній фотосесії для глянцю / Фото: Elle

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle
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