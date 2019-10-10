Повторила бюджетний образ: королева Іспанії Летиція здійснила світський вихід у Мадриді – фото

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Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Королева Іспанії Летиція здійснила публічний вихід у середу, 9 жовтня, у Мадриді. Ексжурналістка відвідала захід, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров'я в театрі La Latina.

На заході королева Летиція обговорила зусилля щодо поліпшення психічного здоров'я в усьому світі з акцентом на профілактику самогубств.

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Для заходу дружина Філіпа VI обрала ніжне плаття молочного кольору з вишивкою від Asos, яка коштує 75 фунтів стерлінгів (близько 2300 гривень). Додамо, що сукня не є новою. У ній Летиція зустрічалася з президентом Китаю і його дружиною  28 листопада 2018 року.

Своїм виходом Летиція вкотре показала, що може одягати бюджетний одяг зі свого гардеробу декілька разів. Часто ексжурналістка виходить у дешевому вбранні, яке можна придбати у період знижок за "копійки". У такий спосіб вона демонструє, що не цінник на сукні робить жінку королевою.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Вихід Летиції у листопаді 2018 року:

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Летиція, королева Іспанії Королівська сім'я Подорожі
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