Позбулася комплексів і стала сексуальною: Леся Нікітюк розповіла про стосунки з бойфрендом

Популярна українська телеведуча зізналася, що останні стосунки суттєво змінили її життя. Леся Нікітюк розповіла, що її "постійний" бойфренд змусив відчути себе сексуальною та позбутися комплексу високого зросту. Саме завдяки коханому вона почала носити високі підбори.

В особистому інстаграм-профілі співачка Оля Полякова започаткувала власне "карантинне" шоу, до якого долучає чимало зіркових колег. Вчора, 27 квітня, вона запросила зіграти в гру "Правда чи дія" Лесю Нікітюк. На питання про те, чи відчуває вона себе сексуальною, ведуча відповіла, що близько двох років тому їй допоміг позбутися комплексів коханий чоловік.

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Леся Нікітюк не стала вдаватися до деталей та розкривати ім'я бойфренда, проте присвоїла йому статус "постійний". Саме ця близька людина навчила знаменитість носити підбори та не соромитися свого зросту. Попри те, що на підборах телезірка була вищою за свого обранця, він не бачив у цьому жодної проблеми та не відчував дискомфорту.

Я раніше одягала підбори мінімальної висоти – 2-3 сантиметри. Але він сказав мені: "Ти що, я з тобою не піду. Взувай нормальні "шкари". Тоді ми пішли і купили "лабутени". Це були мої перші "лабутени" – високі замшеві ботфорти,

– пригадала Нікітюк.

Оля Полякова також підтримала зірку щодо комплексів через зріст. Вона наголосила, що високих дівчат з хорошим почуттям гумору досить рідко сприймають як секс-символів. Леся Нікітюк зауважила, що статус білої ворони часто приписують собі самі, а чоловіки акцентують на зрості, адже сприймають це як комплімент. "Це ми, накручені дурні баби, думаємо, що це удар по хворому місцю, тому що ми такі закомплексовані. А насправді це комплімент", – пояснила телеведуча.