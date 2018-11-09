Пожежа в Каліфорнії: Леді Гагу, Беллу Хадід та інших зірок терміново евакуювали
Масштабні пожежі охопили північ американського штату Каліфорнія. Сильні лісові пожежі під назвою Camp вже повністю знищили містечко Парадайз, але вогонь почав швидко поширюватись на інші міста округу Бьютт. В деяких з них проживають світові знаменитості, які також були змушені терміново покинути домівки.
До числа міст, які перебувають під загрозою знищення полум’ям, потрапив Калабасас, у якому, зокрема, проживає відома сім’я Кардашян-Дженнер. Однією з перших, хто повідомив про свою термінову евакуацію з Каліфорнії, стала світська левиця Кім Кардашян. Хоч зірка наразі проживає в Чикаго, вона вирушила до Каліфорнії і напівдорозі побачила моторошні краєвиди у своєму рідному місті з літака. У неї була лише одна година, щоб зібрати всі необхідні речі та покинути дім.
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Я повернулась додому і мала всього годину, щоб зібрати необхідні речі та евакуюватись. Молюся, щоб ніхто не постраждав,
– кілька годин тому повідомила в мережі Кім Кардашян.
У деяких ЗМІ повідомляють, що полум’я все ж дісталось будинку Кім та її чоловіка Каньє Веста і повністю зруйнувало його. У західних ЗМІ додають, що пожежа також зруйнувала будинок екс-чоловіка матері Кім, який кілька років тому змінив стать, Кейтлін Дженнер.
Кім Кардашян сфотографувала лісову пожежу / Instagram
Кім Кардашян, схоже, також відправилась з епіцентру небезпеки з іншою сестрою Хлої Кардашян та її донькою. З останньою Кім зробила зворушливе фото.
Намагаюсь відволіктись від цього дня і притиснутись до моєї племінниці. Ми всі в безпеці і це все, що має значення,
– залишила фото Кім з донечкою сестри Хлої – Тру.
Молодша сестра Кім Кардашян Кайлі Дженнер в момент поширення пожежі перебувала на одному з концертів в місті Балтимор, штат Меріленд, але повідомляла у своїх Instagram-Stories, що вогонь був дуже близько до її дому.
Кайлі Дженнер висловила занепокоєння, що вогонь надто близько до її будинку / Instagram
Сама ж Хлої залишила у соцмережах відеоролики, на якому видно, як вогонь охоплює будинки її сусідів. Зараз зірка дякує всім за підтримку і молиться за всіх, хто постраждав від стихійного лиха.
Хлої Кардашян показала вогонь біля будинку / Instagram
Кортні Кардашян також не може повірити у те, що її рідний будинок у Калабасасі перебував на шляху знищення катастрофічною пожежею. Наразі немає інформації про стан її будинку.
Кортні Кардашян показала, як близько розміщений її будинок до вогню / Instagram
Модель Кендалл Дженнер також прибула у своє місто літаком і показала жахливі кадри: "Мій дім… Молюсь за все і за кожного…".
Кендалл Дженнер опублікувала моторошні кадри з пожежі у Калабасасі / Instagram
Інша зірка модної індустрії Белла Хадід, не може повірити, що масштабна пожежа дісталась її рідного міста Малібу. Зірка поділилась фотографіями, у яких показала свою рідну школу, яка згоріла, а також будинки її сусідів, що теж потрапили під вогонь.
Белла Хадід показала, як згоріла її рідна школа в Малібу / Instagram
Не можу повірити в це... В мене виникає стільки емоцій, дивлячись на ці фото, що були зроблені в останні два дні. Наш красивий Малібу виглядає такий сумний сьогодні… Мені так шкода, що ви повинні спостерігати, як це відбувається прямо перед вами. Я впевнена, що це найболючіша річ в світі. Моє серце так розбите,
– ділиться переживаннями американська модель, додаючи у своїй публікації географію місць, куди можна відвезти своїх тварин для евакуації.
Екс-ангел бренду Victoria’s Secret теж не може стримати емоцій внаслідок пожежі в США, через що залишила чуттєву публікацію у своєму Instagram: "Малібу. Одне з моїх улюблених місць у світі – у вогні. Моліться за моїх друзів і за всіх, хто там живе".
Від вогню також терміново змушена була втекти і американська співачка Леді Гага. У своїх Instagram-Stories вона показала, як вогонь наближається до її будинку, розташованому в Малібу.
Леді Гагу терміново евакуювали з Малібу / Instagram
Зокрема, актор Вілл Сміт також розмістив у своєму Instagram відеоролик, в якому висловлював занепокоєння, що його будинок також буде вражений вогнем.
Вілл Сміт показав, як близько від його будинку горить пожежа / Instagram
Нагадаємо, що пожежа в Каліфорнії почалася вранці 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. Відомо, що вже є жертви масштабної пожежі, але їх точну кількість встановлюють. На даний момент пожежа поширилася на площі 3,2 тисячі гектарів. Евакуація оголошена для кількох міст округу.