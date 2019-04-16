Пожежники – герої: письменниця Карпа пояснила, чому є оптимістичні прогнози щодо Нотр-Даму

Про пожежу в Нотр-Дамі у прямому ефірі 24 каналу розповіла письменниця Ірена Карпа, яка вже кілька років проживає у Парижі.

– Вчора в усіх був апокаліптичний настрій. А от сьогодні я пройшла біля Нотр-Даму і побачила, що вся кам'яна структура залишилася. Згоріла тільки та частина, яка буде дерев'яна.

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– Вогонь загасили перед ранком, однак всередині все досі дуже небезпечне. Наразі немає остаточного опису пошкоджень. Є велика загроза, що обваляться склепіння – тобто ті частини, які ввібрали воду і стали дуже важкими. Інформація постійно оновлюється.

В будь-якому випадку, пожежники – герої. Вони зберегли фасад і дві вежі. Більшість скарбів, творів мистецтва також звідти було винесено. Це те, що рятували у першу чергу,

– наголосила Карпа.



Норт-Дам після пожежі

– Щойно я дізналася, що згорілі частини були збудовані аж всередині 19 століття. І керував цим екзальтований персонаж Ежен Віоллее-ле-Дюк. В той час його багато людей звинувачували за такий нечуваний авангард. Але саме він таким чином доказав цінність готики. Це була його цивілізаційна заслуга.

– Вчора ж люди були дуже об'єднані. Дивовижне було відчуття. Дуже сюрреалістичне, з одного боку. З іншого – це було добре бути там і відчувати, що пам'ятки світової культури настільки важливі для звичайних людей на вулиці. Тому я притримуюсь оптимістичного сценарію.

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