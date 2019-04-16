Пожежники – герої: письменниця Карпа пояснила, чому є оптимістичні прогнози щодо Нотр-Даму

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Ірена Карпа
Ірена Карпа / instagram.com

Про пожежу в Нотр-Дамі у прямому ефірі 24 каналу розповіла письменниця Ірена Карпа, яка вже кілька років проживає у Парижі.

– Вчора в усіх був апокаліптичний настрій. А от сьогодні я пройшла біля Нотр-Даму і побачила, що вся кам'яна структура залишилася. Згоріла тільки та частина, яка буде дерев'яна.

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– Вогонь загасили перед ранком, однак всередині все досі дуже небезпечне. Наразі немає остаточного опису пошкоджень. Є велика загроза, що обваляться склепіння – тобто ті частини, які ввібрали воду і стали дуже важкими. Інформація постійно оновлюється.

В будь-якому випадку, пожежники – герої. Вони зберегли фасад і дві вежі. Більшість скарбів, творів мистецтва також звідти було винесено. Це те, що рятували у першу чергу,
– наголосила Карпа.


Норт-Дам після пожежі

– Щойно я дізналася, що згорілі частини були збудовані аж всередині 19 століття. І керував цим екзальтований персонаж Ежен Віоллее-ле-Дюк. В той час його багато людей звинувачували за такий нечуваний авангард. Але саме він таким чином доказав цінність готики. Це була його цивілізаційна заслуга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нотр Дам для парижан - неймовірно потужний символ. Навіть якщо ти не католик, не мистецтвознавець і далеко не турист, що хоче селфі на тлі ротонди, тобі дуже боляче дивитися, як палає те, що здавалося вічним. Люди плакали, просто стоячи на набережних і мостах. Католики тихо співали славень Діві Марії - дуже сюрреалістичний момент був, стояти отам серед ночі. А ми з @lc_trebuchet говорили про те, що буквально щодня проходили повз - то собаку гуляти, то на метро, і сприймали Собор як щось, що стоїть непорушне і буде там завжди, щось, на що дивишся боковим зором. Це так прикро - розуміти крихкість мистецтва. Нічого нема вічного, яка б система безпеки не була потужна, які б міцні не були музейні стіни... Все прекрасне - як мандата з піску, якій рано чи пізно судилось розвіятися, як ми говорили з @juliaweber.biz Тим більше треба цінувати моменти краси. Вони швидкоплинні. #paris #notredame #notredamedeparis #fire #france

Допис, поширений Karpa Irena (@qarpa)

– Вчора ж люди були дуже об'єднані. Дивовижне було відчуття. Дуже сюрреалістичне, з одного боку. З іншого – це було добре бути там і відчувати, що пам'ятки світової культури настільки важливі для звичайних людей на вулиці. Тому я притримуюсь оптимістичного сценарію.

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Новини Франції Пожежа в Нотр-Дамі
Джерело: 24 канал
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