Позитив із "Время и Стекло" зізнався, що бачив оголену Надію Дорофеєву: несподівані деталі

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Гурт "Время и Стекло": Позитив та Надія Дорофеєва
Гурт "Время и Стекло": Позитив та Надія Дорофеєва / Прес-служба гурту

Український співак Позитив, менш відомий як Олексій Завгородній, став гостем розважального шоу "Слава+", яке виходить на Люкс ФМ. Під час інтерв'ю учасник гурту "Время и Стекло" зробив пікантне зізнання з гастрольного життя колективу.

Артист заявив, що бачив оголені груди своєї колеги з гурту Надії Дорофеєвої. Пікантний випадок стався під час зйомок їх кліпу "Забери". За словами, Позитива, знімальний процес проходив у тропіках, а сексапільна Надя була одягнена у напівпрозору кофтинку. Саме так він і побачив її груди.

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Окрім цього, у ролику є постільні сцени, а Надія Дорофеєва приміряла кілька звабливих образів. 

Дивіться кліп до пісні "Забери" від гурту "Время и Стекло" (відео):

 

Водночас Позитив відверто розповів, що із Надією Дорофеєвою має хороші дружні стосунки. Не бракує вокалістам і конфліктів, але це звична справа, адже вони багато часу проводять разом. Інколи, навіть більше, аніж з власною сім'єю. 

"Це навіть не стосується тільки мене і Наді, а всього колективу. З нами їздять ще вісім чоловік. І проблеми є у кожного: сварки у водія з турменеджером, бійки між дівчатками в балеті. Все буває. Це концертний побут", – пояснив Позитив. 

Більше про сімейне життя, сольну кар’єру Позитива та дружбу з Потапом дивіться у випуску "Слава +" (відео):

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Надя Дорофеєва
Джерело: 24 Канал
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