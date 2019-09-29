Позов на 200 тисяч доларів: за що на солістку гурту Spice Girls Мелані Браун подали до суду

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На Меланы Браун подали до суду
На Меланы Браун подали до суду / www.nbcconnecticut.com

Британська поп-співачка Мелані Браун, яка є однією з найскандальніших солісток гурту Spice Girls, вкотре опинилась в центрі резонансних новин. Її колишній підопічний подав до суду, вимагаючи компенсації.

Як повідомляє таблоїд Mirror з посиланням на інсайдерів, позивачем є колишній стиліст Мел Бі та її друг Гаррі Мадатян. Чоловік заявив, що артистка його "незаконно звільнила, заподіяла емоційні травми та не сплатила понаднормові". 

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Згідно з документами, які вже передали до одного з окружних судів США, 40-річний Гаррі Мадатян вимагає від Мелані Браун компенсації у розмірі 200 тисяч доларів. 

Стиліст переконує, що працював по 24 години на добу та міг отримати дзвінок від солістки Spice Girls навіть посеред ночі. Гаррі Мадатян оселився у маєтку Мел Бі та виплачував їй за оренду кімнати більшу частину своєї зарплати, залишаючись із мізером. На переїзд чоловік наважився, щоб допомагати зірковому роботодавцю в будь-який час доби. 

Вона платила мені 10 тисяч доларів на місяць, 7 з яких я віддавав за кімнату, яку був змушений знімати в її будинку. Вона використовувала мою кредитну картку для покупки меблів, техніки, транспорту і проведення вечірок,
– заявив Гаррі Мадатян.

Наразі співачка не коментує скандальної судової справи, а сам позивач обіцяє оприлюднити у ЗМІ резонансні деталі їхнього спілкування з Мел Бі. 

Мелані Браун з Гарі Мадатяном
Мелані Браун з Гаррі Мадатяном / Mirror

Як відомо, у квітні 2019 року у мережі розгорівся інший скандал за участю Мелані Браун. Тоді зірка розповіла, що у неї був інтимний зв'язок з колегою по групі – Джері Холлівелл. Згодом Мел Бі пошкодувала про свою заяву і додала, що це була просто розвага. Такі слова одразу спростували представники Джері

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Скандал Spice Girls
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