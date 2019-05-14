Позують не гірше за людей: 12 потішних портретів собак, які піднімуть настрій

Німецька фотографка Ельке Вогельзанг вміє вихопити кадр, у якому експресивність тварини розкривається якнайбільше. Чотирилапі до процесу зйомок підходять серйозно, та більшість їхніх портретів все одно виходять доволі кумедними.

Фотографка знімає будь-яких собак, яких принесуть до неї в студію клієнти. Та найулюбленішими моделями залишаються три її власних пса, яких вона забрала з притулку – Нудл, Скаут і Лола.

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Фото Ельке Вогельзанг

"Вони моє натхнення та насолода. Навіть не питайтеся, чому саме собаки найкращі друзі. Я дуже вдячна, що вони у мене є", – говорить мисткиня.

Вогельзанг також безкоштовно фотографує собак з вулиці та притулків, аби швидше знайти для них домівку.



Фото Ельке Вогельзанг



Фото Ельке Вогельзанг



Фото Ельке Вогельзанг



Фото Ельке Вогельзанг



Фото Ельке Вогельзанг

Потішні портрети собак: фото Ельке Вогельзанг

Всі фото – Elke Vogelsang