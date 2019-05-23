Будинок моди Prada відмовляється від використання натурального хутра тварин при розробці нових колекцій. Повна відмова від хутряних виробів почнеться у наступній жіночій колекції весна/літо 2020.

Модні марки дедалі більше починають відмовлятися від використання натурального хутра. За словами креативного директора Міучча Прада, бренд буде дотримуватися принципів соціальної відповідальності. Таким чином модний будинок відреагував на "зміну ставлення споживачів до тварин".

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Зазначається, що зміни розпочнуться з колекції жіночого року весна/літо 2020, а стосовно вже закупленого хутра Prada буде їх розпродавати або використовувати у своїх розробках до 2020 року.



Prada відмовляється від натурального хутра / Getty Images

Починаючи з жіночої колекції Весна/Літо 2020 року, Prada Group більше не буде використовувати хутро тварин в своїх проектах або нових продуктах. З 22 травня 2019 року, компанія у співпраці з Fur Free Alliance (FFA) – коаліцією з більш ніж 50 організацій із захисту тварин з 40 країн – проголошує політику Групи без хутра,

– йдеться в прес-релізі модного будинку.

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​Prada відмовляється від натурального хутра / Getty Images

Які бренди відмовилися від натурального хутра?Від використання натурального хутра найвідоміші модні будинки почали відмовлятись ще наприкінці 2017 року. Тоді же першими про свою "гуманну" позицію заявили такі преміальні марки як Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo, Stella McCartney, Ralph Lauren, Armani Group, Hugo Boss, Calvin Klein та багато інших. Одразу ж після них від хутра у своїх колекціях відмовились 7 українських брендів: Andre TAN, ELENAREVA, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak, DZHUS та Lake Studio.



Вже у 2018 році до них приєднались такі модні марки як Furla та Burberry, а одні з найвідоміших брендів одягу H&M, Zara, ASOS, Ganni, Target, Reformation, Lacoste та інші вже до 2020 року пообіцяли повністю перейти на циклічну модель виробництва та забезпечити повне перероблення матеріалів.