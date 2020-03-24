Prada виготовить майже по 100 тисяч медичних масок та захисних костюмів

Італійський модний бренд Prada вже переобладнав своє виробництво для пошиття медичного спецодягу і санітарнах масок. Вони планують зробити майже по 100 тисяч одиниць товарів для потреб лікарів в перід пандемії Covid-19.

Нещодавно люксовий бренд Prada пожертвував лікарняне обладнання для шести відділень інтенсивної терапії лікарень Мілана, а тепер повністю переобладнав лінії виробництва для виготовлення медичного спецодягу. Про це повідомляють у Vogue UA, а також на офіційному сайті Prada Group.

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Компанія планує виготовити на своїй італійській фабриці в Монтоне 80 тисяч медичних комбінезонів і 110 тисяч масок медичному персоналу за запитом, отриманим з регіону Тоскани. Якщо зовнішні постачальники допомагатимуть заводу у матеріалах, то фабрика буде відкрита на постійній основі, щоб забезпечити поставки медичних наборів до 6 квітня.

Зокрема, модні бренди Geox і Diadora пожертвували 1 мільйон євро для допомоги італійського регіону Венето, де штаб-квартири брендів перебувають під серйозною загрозою пандемії. А материнська компанія Mayhoola брендів Valentino, Balmain і Pal Zileri вже пожертвувала 2 мільйони євро на боротьбу з коронавірусом.

Варто нагадати, що бренди Christian Dior і Louis Vuitton під наставництвом материнської компанії LVMH одними з перших відреагували на спалах коронавірусу. Вони за власний кошт почали виготовляти антисептичні продукти, перші партії яких вже доставили до лікарень Парижа.

Merci @LVMH merci #christiandior

Le produit est magnifique dans tous les sens du terme ! pic.twitter.com/3f3PjazsC9 — Romain de JORNA (@romaindejorna) March 17, 2020

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