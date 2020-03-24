Prada виготовить майже по 100 тисяч медичних масок та захисних костюмів
Італійський модний бренд Prada вже переобладнав своє виробництво для пошиття медичного спецодягу і санітарнах масок. Вони планують зробити майже по 100 тисяч одиниць товарів для потреб лікарів в перід пандемії Covid-19.
Нещодавно люксовий бренд Prada пожертвував лікарняне обладнання для шести відділень інтенсивної терапії лікарень Мілана, а тепер повністю переобладнав лінії виробництва для виготовлення медичного спецодягу. Про це повідомляють у Vogue UA, а також на офіційному сайті Prada Group.
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Компанія планує виготовити на своїй італійській фабриці в Монтоне 80 тисяч медичних комбінезонів і 110 тисяч масок медичному персоналу за запитом, отриманим з регіону Тоскани. Якщо зовнішні постачальники допомагатимуть заводу у матеріалах, то фабрика буде відкрита на постійній основі, щоб забезпечити поставки медичних наборів до 6 квітня.
Зокрема, модні бренди Geox і Diadora пожертвували 1 мільйон євро для допомоги італійського регіону Венето, де штаб-квартири брендів перебувають під серйозною загрозою пандемії. А материнська компанія Mayhoola брендів Valentino, Balmain і Pal Zileri вже пожертвувала 2 мільйони євро на боротьбу з коронавірусом.
Варто нагадати, що бренди Christian Dior і Louis Vuitton під наставництвом материнської компанії LVMH одними з перших відреагували на спалах коронавірусу. Вони за власний кошт почали виготовляти антисептичні продукти, перші партії яких вже доставили до лікарень Парижа.
Що відомо про коронавірус в Італії: коротко
- Італія найбільше у Європі постраждала від епідемії коронавірусу. Але вже два дні поспіль зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом та випадків смерті від викликаної ним хвороби Covid-19.
- Згідно з офіційними даними італійського уряду, у понеділок, 23 березня, від Covid-19 в країні загинула 601 особа, у неділю – 651, а у суботу – 793. Останній показник був рекордом за кількістю смертей від хвороби за добу в окремій країні.
- Також знизилася і кількість нових інфікованих з 6557 у суботу, до 4789 у понеділок.
- Глава медичного відомства найбільш постраждалого від коронавірусу італійського регіону Ломбардія Джуліо Галлера заявив, що це ще не можна назвати перемогою над хворобою. За його словами, вже можна побачити світло в кінці тунелю.
- Більш стриманим у своїх оцінках є голова Національного інституту здоров'я Італії Сільвіо Брусаферро. За його словами, ці цифри є позитивними, але стверджувати, що це тренд на пониження передчасно.