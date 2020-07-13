Вже другий тиждень у Лондоні триває суд щодо справи колишнього подружжя Джонні Деппа та Ембер Герд. Під час розгляду справи з'явились нові несподівані деталі щодо роману Ембер та Ілона Маска за плечима у Деппа.

Хоч Ембер Герд та Ілон Маск в один голос стверджують, що розпочали стосунки через місяць після розлучення з Деппом, колишні члени обслуговуючого персоналу комплексу, де жило подружжя, мають іншу думку. Вони не лише бачили, як кіноактриса приводила інженера-мільярдера у свої апартаменти, а й неодноразово виходила з маєтку із синцями на обличчі, повідомляють на The Daily Mail.

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Алехандро Ромеро і Трініті Еспарса, які працювали у 2016 році в коплексі, надіслали в суд Лондона свої показання, записані на відео. Вони стверджують, що на обличчі Ембер Герд не було синців або яких-небудь ще слідів насильства 21 травня, – в день, коли за її словами Джонні в черговий раз побив її і кинув їй в голову мобільний телефон. Окрім цього весь наступний тиждень акриса ходила без макіяжу і на її обличчі теж не було жодних синців.



Ілон Маск та Ембер Герд на прогулянці / Фото з соцмереж

Вже 27 травня у неї з'явився синець під правим оком та в інших місцях. Наступні сліди насильства з'явились 4 червня – один синець на шиї та два на шиї, "які були дуже схожими на сліди пальців", але в той час Деппа не було в місті і начебто в країні теж. Тобто на думку консьєржів хтось це зробив замість нього. Коли адвокат актора запитав колишню працівницю комплексу, з ким в цей період регулярно перетиналася міс Герд, Еспарса коротко відповіла: "Ілон Маск". "Бачилася чи міс Герд з кимось ще?" – уточнив адвокат, на що та відповіла: "Ні".

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Таку ж інформацію підтвердив і колишній охоронець комплексу Алехандро Ромеро, який заявив, що Маск з'являвся в пентгаусі "кілька разів за тиждень". За його словами, він приходив до актриси пізно ввечері, зазвичай о 23:00, але він жодного разу не бачив, щоб Маск покидав маєток, бо на його зміну заступав інший чоловік о 01:00.

"Міс Герд стверджує, що Джонні Депп підбив їй праве око, потрапивши в нього кинутим телефоном. Однак ніяких слідів на її обличчі після тієї сварки не залишилося. Через два тижні вони з'явилися. Але містера Деппа не було весь цей час в країні. У міс Герд також з'явилися інші сліди насильства. Її явно хтось душив. Крім того, у неї була перебинтована рука. Протягом цих двох тижнів в пентгаусі, в якому вона жила, з'являвся тільки одна людина – Ілон Маск!" – константував Адам Волдман, адвокат Деппа.