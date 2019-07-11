Працювала з задоволенням, – Елізабет Мосс розповіла про зйомки серіалу "Розповідь служниці"

36-річна володарка премій Еммі та Золотий глобус Елізабет Мосс, яка зіграла головну роль у серіалі "Розповідь служниці" дала відверте інтерв'ю іноземному виданню. У ньому вона розповіла про те, які відчуття її переповнювали під час зйомок жорстоких і похмурих сцен у серіалі.

Нещодавно на екрани вийшов третій сезон серіалу "Розповідь служниці". Фанати одразу ж помітили кількість жорстоких і похмурих сцен у нових епізодах, які неабияк насторожували. Однак головна героїня Елізабет Мосс розповіла для видання MSN, що отримувала задоволення від процесу.

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Саме за цю роботу вона отримала престижні нагороди Еммі та Золотий глобус, тому, за її словами, весь знімальний процес приніс лише позитивні враження.

Ви працюєте по 60-70 годин на тиждень, і робота повинна бути зроблена. І я отримую від цього задоволення. Приємно робити те, що, як я відчуваю, є дуже важливим і пов'язано особисто зі мною,

– сказала Елізабет Мосс.

Що відомо про серіал "Розповідь служниці"?Його зняли за мотивами однойменної книги Маргарет Етвуд – перша книга була опублікована в 1985 році. За сюжетом, події відбуваються в майбутньому, у вигаданій країні Галаад, де правлять лише військові чоловіки. Через надлишкове забруднення повітря лише одна зі ста жінок здатна народжувати дітей.



Тому здатних до дітородіння дівчат силоміць тримають у спеціальних приміщеннях. Також таких жінок навчають спеціальним вмінням, після освоєння яких вони стають сурогатними матерями в офіцерів. Дівчатам у Галааді заборонено робити те, що може робити звичайна сучасна жінка: читати, писати, кохати, працювати і тому подібне. Вони носять лише червоний одяг і повністю підкорюються чоловікам.