Працюю таксистом: заслужений артист Юрко Юрченко шокував зізнанням та звернувся до Зеленського
Український співак Юрко Юрченко поскаржився на карантинні реалії. Він зізнався, що через відсутність концертів змушений працювати таксистом зі званням заслужений артист України. Музикант звернувся до Зеленського й назвав продовження обмежень недолугим.
Якщо більшість галузей відновили роботу після послаблення карантинних обмежень, то сфера шоу-бізнесу досі залишається на паузі, адже концерти можуть відбуватися лише без фан-зон, натовпу та в масках. Проте такі умови не влаштовують артистів, які опинилися без роботи. На ситуацію відреагував лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко у фейсбуці.
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Музикант написав звернення до Міністерства охорони здоров'я України та президента Володимира Зеленського, у якому закликав скасувати всі карантинні обмеження. Співак зазначив, що рекомендацій МОЗ ніхто не дотримується, а одноразову захисну маску одягають безліч разів. Він також наголосив, що люди навчилися мити руки й тримати соціальну дистанцію, проте це досягнення лише громадян, а не влади.
Він зауважив, що в країні все працює у звичному режимі, крім концертів. Юрко Юрченко переконаний, що ймовірність заразитися коронавірусом однакова як на концертах, так і в метро, ресторанах і нічних клубах. Проте артисти вже понад 5 місяців сидять вдома без роботи. Аби заробляти на життя, сам співак змушений працювати таксистом.
То якого… я, Я, заслужений артист України, працюю вже три місяці таксистом,
– написав Юрко Юрченко.
Реакція мережі
У коментарях шанувальники поцікавилися, у якій службі таксі працює лідер гурту Yurcash. Музикант не став приховувати й відверто написав, що підробляє в Bolt, Uber та Uklon, тому на нього можуть натрапити всі кияни. На прохання однієї з шанувальниць забрати її з Липок Юрко Юрченко відреагував неоднозначно: "Я не ваш власний водій. Але і таке можливо, але то дуже дорого".
Загалом, заслуженого артиста України підтримали користувачі мережі. Вони наголосили, що зірок вітчизняного шоу-бізнесу справді шкода, а владу звинуватили у бездіяльності: "Зірки постаріють з тим карантином", "Вони не почують. Їм треба спочатку у вухо з ноги дати, канал прочистити", "Тримайтеся".