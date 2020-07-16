Український співак Юрко Юрченко поскаржився на карантинні реалії. Він зізнався, що через відсутність концертів змушений працювати таксистом зі званням заслужений артист України. Музикант звернувся до Зеленського й назвав продовження обмежень недолугим.

Якщо більшість галузей відновили роботу після послаблення карантинних обмежень, то сфера шоу-бізнесу досі залишається на паузі, адже концерти можуть відбуватися лише без фан-зон, натовпу та в масках. Проте такі умови не влаштовують артистів, які опинилися без роботи. На ситуацію відреагував лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко у фейсбуці.

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Музикант написав звернення до Міністерства охорони здоров'я України та президента Володимира Зеленського, у якому закликав скасувати всі карантинні обмеження. Співак зазначив, що рекомендацій МОЗ ніхто не дотримується, а одноразову захисну маску одягають безліч разів. Він також наголосив, що люди навчилися мити руки й тримати соціальну дистанцію, проте це досягнення лише громадян, а не влади.

Він зауважив, що в країні все працює у звичному режимі, крім концертів. Юрко Юрченко переконаний, що ймовірність заразитися коронавірусом однакова як на концертах, так і в метро, ресторанах і нічних клубах. Проте артисти вже понад 5 місяців сидять вдома без роботи. Аби заробляти на життя, сам співак змушений працювати таксистом.

То якого… я, Я, заслужений артист України, працюю вже три місяці таксистом,

– написав Юрко Юрченко.

Реакція мережі

У коментарях шанувальники поцікавилися, у якій службі таксі працює лідер гурту Yurcash. Музикант не став приховувати й відверто написав, що підробляє в Bolt, Uber та Uklon, тому на нього можуть натрапити всі кияни. На прохання однієї з шанувальниць забрати її з Липок Юрко Юрченко відреагував неоднозначно: "Я не ваш власний водій. Але і таке можливо, але то дуже дорого".

Загалом, заслуженого артиста України підтримали користувачі мережі. Вони наголосили, що зірок вітчизняного шоу-бізнесу справді шкода, а владу звинуватили у бездіяльності: "Зірки постаріють з тим карантином", "Вони не почують. Їм треба спочатку у вухо з ноги дати, канал прочистити", "Тримайтеся".