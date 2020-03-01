Правда – це не соромно, – Jerry Heil відреагувала на резонансне зізнання про інтимне життя

Днями популярна виконавиця дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній. Jerry Heil розповіла про творчість та життєву позицію, проте найбільший шквал обговорення в мережі викликало зізнання зірки про інтимні стосунки. Вона пояснила, що переборола страх суспільного осуду та хоче власним прикладом допомогти подолати комплекси іншим дівчатам.

Впродовж останніх тижнів ім'я Jerry Heil не зникає з заголовків у пресі. Цікавість до неї посилилася після виступу на сцені Національного відбору на Євробачення-2020. Так якщо раніше прихильники обговорювали лише творчість кумира, то зараз – її особисте життя.

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У ютуб-програмі "Екзамен" співачка розповіла, що ніколи не відчувала справжнього кохання, а всі її романи завершувалися за кілька тижнів. Її лякала фізична близькість і тому у свої 24 роки співачка незаймана. Після гучного зізнання на її адресу посипалося безліч коментарів від шанувальників, які підтримали виконавицю.

На особистій сторінці в інстаграмі Jerry Heil повідомила, чому врешті-решт вирішила оприлюднити те, що зберігає свою цноту. Вона пояснила, що раніше їй заважав страх суспільного осуду та критика з боку чоловічої статі. Сьогодні молодь стикається з ярликами того, що у стосунках партнери мають бути досвідченими. Подібні думки завжди робили знаменитість скутою.

Думала, це як стати голою посеред людного центру міста. Паралізуючий страх, що люди тикатимуть пальцями і кидатимуть камінням… В мові є такі поняття як застарілі слова та історизми. Так от слова "цнота" і "дєвствєнность", здається, перші в тому списку! Історичніше тільки "квіточка",

– написала Jerry Heil.

Власним прикладом артистка наважилася спростувати безліч стереотипів, які розвивають комплекси у дівчат. Відкрившись, вона допомогла впоратися з соціальним тиском людям різного віку. Jerry Heil стала для багатьох публічним прикладом того, що "не вести статеве життя – це так само окей як і вести його".

Вона отримала сотні повідомлень зі словами вдячності від звичайних людей, які вважали незайманість чимось неповноцінним. "Як ми докотилися до того, що речі, які стосуються особистого простору людини, тепер діляться на сучасне, не сучасне, модне?" Зірка запевнила, що її життєві орієнтири зводяться до двох простих правил – "будь собою" та "правда – це не соромно за будь-яких обставин". Вона наголосила, що "відкритість – кращий з усіх можливих трендів!"

На розлогий допис Jerry Heil відреагувала й сама Маша Єфросиніна, яка й спровокувала ажіотаж до теми у власній програмі. Ведуча підтримала дівчину: "Я пишаюся твоєю позицією, і мрію, щоб кожна дівчина ставила пріоритетом свій комфорт і задоволення, як це робиш ти! А робиш ти своїм зізнанням набагато більше, ніж думаєш! Я з тобою".

Що відомо про Jerry Heil?Це молода співачка, авторка і композиторка, яка дуже стрімко увірвалася у вітчизняний шоу-біз. Дівчина стала "Проривом року" за версією премії Jager Music Awards, "Відкриттям року" за версією журналу Viva, номінанткою на престижну музичну премію YUNA 2020 у категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкраща пісня", "Відкриття року". Хіт "Охрана, отмєна" набрав майже 15 мільйонів переглядів на YouTube. Вона спробувала свої сили у Національному відборі на Євробачення-2020, увійшовши до шістки фіналістів.