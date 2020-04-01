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Правда чи брехня: чи легко тебе надурити?

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Тест правда чи брехня / Фото з відкритих джерел

У світі стільки неймовірних подій, що хапаєшся за голову. Інколи – від сміху, але інколи від жаху. Давайте перевіримо наскільки ви довіряєте фейковим новинам, або ж навпаки.

Насправді, відрізнити правду від фантазії дуже важко, адже часом відбувається таке, у що взагалі ніхто ніколи не міг повірити.

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Однак 1 квітня, у День дурня, редакція LifeStyle 24 вирішили перевірити, наскільки добре ви відрізняєте фейкові новини від правди. Адже проінформований, значить озброєний, а якщо вміти добре усюди бачити брехню, то вважайте, що ви у броньовику.

 

 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Новини культури Курйозні новини 1 квітня Тести
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