Правда чи брехня: чи легко тебе надурити?

У світі стільки неймовірних подій, що хапаєшся за голову. Інколи – від сміху, але інколи від жаху. Давайте перевіримо наскільки ви довіряєте фейковим новинам, або ж навпаки.

Насправді, відрізнити правду від фантазії дуже важко, адже часом відбувається таке, у що взагалі ніхто ніколи не міг повірити.

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Однак 1 квітня, у День дурня, редакція LifeStyle 24 вирішили перевірити, наскільки добре ви відрізняєте фейкові новини від правди. Адже проінформований, значить озброєний, а якщо вміти добре усюди бачити брехню, то вважайте, що ви у броньовику.