Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі

Одна з найгеніальніших постатей в історії, яка колосально випередила свій час – винахідник, дослідник і митець Леонардо да Вінчі. І сьогодні минає 500 років з дня смерті великого художника.

За свої 67 років Леоднардо да Вінчі зумів закласти основи сучасної інженерії, ботаніки та архітектури, а картини з-під його пензля назавжди залишаться містичними, цікавими та унікальними.

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Легендарний винахідник на сотні років випередив еволюцію технологій, створивши праобрази десятків винаходів, без яких людство зараз не може обійтись. І хто б колись подумав, що людина на таке здатна.

Тож, якщо готові отримати порцію здивування щодо винаходів Леонардо да Вінчі – пройдіть цікавий тест. Бажаємо успіхів!