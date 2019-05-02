Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі

3448 Читать новость на русском
Леоднардо да Вінчі: тест
Леоднардо да Вінчі: тест / 24 Канал

Одна з найгеніальніших постатей в історії, яка колосально випередила свій час – винахідник, дослідник і митець Леонардо да Вінчі. І сьогодні минає 500 років з дня смерті великого художника.

За свої 67 років Леоднардо да Вінчі зумів закласти основи сучасної інженерії, ботаніки та архітектури, а картини з-під його пензля назавжди залишаться містичними, цікавими та унікальними.

Тест: Правда чи брехня: у яких голлівудських фільмах показують Україну?

Легендарний винахідник на сотні років випередив еволюцію технологій, створивши праобрази десятків винаходів, без яких людство зараз не може обійтись. І хто б колись подумав, що людина на таке здатна.

Тож, якщо готові отримати порцію здивування щодо винаходів Леонардо да Вінчі – пройдіть цікавий тест. Бажаємо успіхів!

 

 

blog_ava
У команді Зеленського розповіли, за скільки часу можна звільнити Донбас та Крим
сьогодні
9614
Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Мистецтво Тести
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
сьогодні 13:05 Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
5913
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
1 травня 11:10 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3949
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
1 травня 09:34 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
9633
Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
30 квітня 18:01 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
Альона Захарова 2176
Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
30 квітня 17:00 Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 903
Новини
Більше новин
Залиште відгук